Türkiye'ye aşı ne zaman gelecek? Koronavirüs aşısı son durum: Son dakika koronavirüs aşısı ne zaman başlayacak? Kaç adet aşı var?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Türkiye'ye aşı ne zaman gelecek? Koronavirüs aşısı son durum: Son dakika koronavirüs aşısı ne zaman başlayacak? Kaç adet aşı var?

01.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:45
Türkiye'ye aşı ne zaman gelecek? Koronavirüs aşısı son durum: Son dakika koronavirüs aşısı ne zaman başlayacak? Kaç adet aşı var?

Koronavirüse yakalanan kişilerin sayısının artması sebebiyle, Covid 19 aşısı bulundu mu? Türkiye'ye korona aşısı ne zaman gelecek? Koronavirüs aşısı ne zaman başlayacak? Kaç adet aşı var? gibi soruların cevapları merak ediliyor.

Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalar art arda gelirken, yüzde 95'ten fazla koruma sağlayan Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıyla ilgili kritik bir duyuru yapıldı. Avrupa İlaç Ajansı, son dakika gelişmelerinden bahsetti.

KORONAVİRÜS AŞISI SON DURUM: AŞI NE ZAMAN GELECEK?

Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalar art arda gelirken, yüzde 95'ten fazla koruma sağlayan Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıyla ilgili kritik bir duyuru yapıldı. Avrupa İlaç Ajansı, "Eğer veriler yeterli görülürse Pfizer'ın aşısına 29 Aralık'ta onay verilebilir" açıklamasında bulundu.

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fakat Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bugün yaptıkları açıklamada verilerin ve belgelerin inceleneceğini duyurarak en erken onay tarihini duyurdu. Avrupa İlaç Ajansı, "Eğer veriler yeterli görülürse ve incelemeler tamamlanırsa Pfizer'ın aşısına 29 Aralık'ta onay verebiliriz" açıklamasını yaptı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı

Pfizer ve BioNTech, dün ABD'deki kurumlara onay için başvurduklarını açıklamıştı. Bugün şirketler tarafından yapılan açıklamada, "Eğer EMA aşının faydalarının riskinden daha fazla olduğuna kanaat getirirse koşullu onay izni alabileceğiz ve böylelikle 2020 bitmeden BNT162B2 isimli aşı Avrupa'da kullanılabilecek" ifadesini kullandı.

KAÇ ADET AŞI VAR?

Dünya çapında 63 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülkeden aşı haberleri gelmeye devam ediyor. Yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı belirtilen Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının ardından Moderna'nın da pozitif sonuçlar elde ettiğini açıklamasıyla bu iki şirket tescil için kıyasıya bir yarışa girişti.

Pfizer ve BioNTech, Avrupa Birliği'nin üst kurumu Avrupa İlaç Ajansı'na başvurduğunu açıkladıktan sonra Moderna da aynı süreci başlattığını açıkladı.

4 adet aşı var:

  • BionTech - Pfizer
  • Tha Gamaleya National Center - Sputnik V
  • Moderna
  • Oxford Üniversitesi - AstraZeneca

İlgili Haberler

Yerli aşı ne zaman uygulamaya başlanacak? Yerli aşı ne zaman başlıyor?
Yerli aşı ne zaman uygulamaya başlanacak? Yerli aşı ne zaman başlıyor?
CoronaVac aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? CoronaVac aşısı ücretli mi?
CoronaVac aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? CoronaVac aşısı ücretli mi?
Tetanoz-difteri aşısı nedir? Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız 'tetanoz-difteri' kullanıma hazır dedi.
Tetanoz-difteri aşısı nedir? Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız 'tetanoz-difteri' kullanıma hazır dedi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Bülent Arınç Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Serdar Aziz Samet Aybaba Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'ye aşı ne zaman gelecek? Koronavirüs aşısı son durum: Son dakika koronavirüs aşısı ne zaman başlayacak? Kaç adet aşı var? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 16:45:30. #1.15#
title