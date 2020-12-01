Türkiye'ye aşı ne zaman gelecek? Koronavirüs aşısı son durum: Son dakika koronavirüs aşısı ne zaman başlayacak? Kaç adet aşı var?

Koronavirüse yakalanan kişilerin sayısının artması sebebiyle, Covid 19 aşısı bulundu mu? Türkiye'ye korona aşısı ne zaman gelecek? Koronavirüs aşısı ne zaman başlayacak? Kaç adet aşı var? gibi soruların cevapları merak ediliyor.

Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalar art arda gelirken, yüzde 95'ten fazla koruma sağlayan Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıyla ilgili kritik bir duyuru yapıldı. Avrupa İlaç Ajansı, son dakika gelişmelerinden bahsetti.

KORONAVİRÜS AŞISI SON DURUM: AŞI NE ZAMAN GELECEK?

Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalar art arda gelirken, yüzde 95'ten fazla koruma sağlayan Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıyla ilgili kritik bir duyuru yapıldı. Avrupa İlaç Ajansı, "Eğer veriler yeterli görülürse Pfizer'ın aşısına 29 Aralık'ta onay verilebilir" açıklamasında bulundu.

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fakat Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bugün yaptıkları açıklamada verilerin ve belgelerin inceleneceğini duyurarak en erken onay tarihini duyurdu. Avrupa İlaç Ajansı, "Eğer veriler yeterli görülürse ve incelemeler tamamlanırsa Pfizer'ın aşısına 29 Aralık'ta onay verebiliriz" açıklamasını yaptı.

Pfizer ve BioNTech, dün ABD'deki kurumlara onay için başvurduklarını açıklamıştı. Bugün şirketler tarafından yapılan açıklamada, "Eğer EMA aşının faydalarının riskinden daha fazla olduğuna kanaat getirirse koşullu onay izni alabileceğiz ve böylelikle 2020 bitmeden BNT162B2 isimli aşı Avrupa'da kullanılabilecek" ifadesini kullandı.

KAÇ ADET AŞI VAR?

Dünya çapında 63 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülkeden aşı haberleri gelmeye devam ediyor. Yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı belirtilen Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının ardından Moderna'nın da pozitif sonuçlar elde ettiğini açıklamasıyla bu iki şirket tescil için kıyasıya bir yarışa girişti.

Pfizer ve BioNTech, Avrupa Birliği'nin üst kurumu Avrupa İlaç Ajansı'na başvurduğunu açıkladıktan sonra Moderna da aynı süreci başlattığını açıkladı.

4 adet aşı var: