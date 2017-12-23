Türkiye Yarın Ecdadına Yürüyecek

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan 40 bin muharip asker, binlerce kişinin katılımıyla yarın düzenlenecek yürüyüş ile anılacak.



Erzurum'da, 1. Dünya Savaşı'ndaki Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda, Osmanlı 3. Ordu birliklerinin, düşman kuvvetlerine saldırısı öncesi ulaştıkları nokta olan kentin Şenkaya ilçesi Bardız köyünden yola çıkıp Allahuekber ile Soğanlı dağlarında çatışma ve kış şartlarında donarak şehit olan 40 bin muharip askeri anmak için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.



Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda en büyük kayıpların verildiği noktalardan olan Bardız köyünde, şehitleri anmak amacıyla yarın program düzenlenecek.



Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, Şenkaya Kaymakamlığı ve Belediyesince organize edilen program kapsamında, ilçedeki Yayla ve Çakırbaba şehitlikleri arasındaki 3,5 kilometrelik mesafede "Allahuekber Şehitlerini Anma Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.



Erzurumlular, yarın il merkezinde Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanarak araçlarla Bardız köyüne gidecek.



Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, AA muhabirine, yıllardır ilçede Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği düzenlediklerini söyledi.



Programa Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli kurumların destek verdiğini belirten Özcan, "Amacımız vatanı yurt edinmesi için toprağa düşen binlerce şehidimizi yad etmek. Bu amaçla da Şenkaya coğrafyasının her noktasındaki şehitleri rahmetle yad etmek için yarın bir araya geleceğiz." dedi.



Özcan, 1. Dünya Savaşı'ndaki Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nın başlangıcının 24 Aralık olduğunu aktararak şöyle konuştu:



"Yarın ilçemizin Bardız mahiyesindeki Enver Paşa konağından anma programı başlayacak. Zaten 5 Ocak'ta da Sarıkmış'ta program düzenlenecek. Binlerce şehidimizi, bence Türkiye'nin ikinci Çanakkale'si olduğunu düşündüğümüz Sarıkamış şehitlerini dile getirmek görevimiz. İlçemizdeki Yayla ve Çakırbaba şehitliklerinin bulunduğu alandaki anma programımıza bütün halkımızı davet ediyorum."