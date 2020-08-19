Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
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Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmadaki kararlılığından rahatsız olan ve zaman zaman tehditkar bir kullanan Yunanistan'ın askeri gücünün iddia edilen kapasite ve kabiliyetlerin uzağında olduğu ortaya çıktı.

Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
19.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:15

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuka dayalı kıta sahanlığı haklarını korumaya ve doğal kaynak arayışına devam ediyor. Türkiye'nin bu tutumu, başta Yunanistan ve Mısır olmak üzere bazı Avrupa ülkelerini rahatsız ederken, bu ülkeleri çaresizce hukuk dışı eylemlere itiyor.

YUNANİSTAN'IN TEHDİTLERİ BOŞUNA

Türkiye'yi bölgede yalnızlaştırmaya çabalayan Yunanistan'ın üst düzey yetkilileri, Türkiye'nin bölgedeki aktif politikasına yönelik tehdit düzeyinde açıklamalar yapıyorlar. Ancak ülkenin askeri gücü iddia edilen askeri kapasite ve kabiliyetlerin uzağında. Türkiye'nin savunma sektöründeki atılım, nitelik ve nicelik olarak üstünlüğünü korumasını ve artırmasını sağlarken, askeri gücünün dışa bağımlılığını da azaltarak Türkiye'ye büyük bir stratejik avantaj sağlıyor.

ÜLKEDEKİ KRİZ ORDUYU DA ETKİLEDİ

Yunanistan'ın sınırlı bütçesi ile Türkiye'nin geliştirdiği silah sistemlerine cevap vermek bir yana, envanterindeki sistemleri harbe hazır halde tutması bile büyük bir zorluk arz ediyor. Bu durum ise Yunanistan'ın aşırı tehditkâr açıklamalarına rağmen Doğu Akdeniz'de attığı adımlarda ABD ve Avrupa Birliği'nin desteğini alma çabalarını daha iyi açıklıyor.

Türkiye ile Yunanistan'ın karşılıklı askeri güçleri ise şöyle:

HAVA MUHARİP GÜCÜ

TÜRKİYE

- 277 MUHARİP UÇAK

- 29 adet F-16 Block 50+/ 71 adet F-16 Block 50/ 101 adet F-16 Block 40/ 36 adet F-16 Block 30/ 40 adet F-4 Terminatör 2020

- SAVAŞ UÇAĞI: 206

- TOPLAM UÇAK: 1.055

- HELİKOPTERLER: 497

YUNANİSTAN

- 215 MUHARİP UÇAK

- 80 adet F-16 Block 52+/ 35 adet F-16 Block 50/ 30 adet F-16 Block 30/ 40 adet Mirage-2000/ 30 adet F-4 PI-2

- TOPLAM UÇAK: 566

- SAVAŞ UÇAĞI: 187

- HELİKOPTERLER: 231

DENİZ GÜCÜ

TÜRKİYE

- FİLO GÜCÜ: 149

- DENİZALTILAR: 12

- FIRKATEYNLER: 16

- KORVETLER: 10

- KIYI DEVRİYESİ: 35

- MAYIN GEMİSİ: 11

YUNANİSTAN

- FİLO GÜCÜ: 116

- DENİZALTILAR: 11

- FIRKATEYNLER: 13

- KORVETLER: 0

- KIYI DEVRİYESİ: 35

- MAYIN GEMİSİ: 4

KARA GÜCÜ

TÜRKİYE

- SAVAŞ TANKLARI: 2.622

- ZIRHLI ARAÇLAR: 8.777

- MOTORLU AĞIR SİLAH: 1.278

- AĞIR SİLAH: 1,260

- ROKET PROJEKTÖRLERİ: 438

YUNANİSTAN

- SAVAŞ TANKLARI: 1.355

- ZIRHLI ARAÇLAR: 8.777

- MOTORLU AĞIR SİLAH: 547

- AĞIR SİLAH: 463

- ROKET PROJEKTÖRLERİ: 152

Kaynak: AA

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