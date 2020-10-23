Türkiye ve Rusya dışişleri yetkilileri Moskova'da Libya ile Suriye'yi görüştü

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Libya ve Suriye meselesini görüştü.