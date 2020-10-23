Türkiye ve Rusya dışişleri yetkilileri Moskova'da Libya ile Suriye'yi görüştü
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Türkiye ve Rusya dışişleri yetkilileri Moskova'da Libya ile Suriye'yi görüştü

23.10.2020 01:23 | Son Güncelleme: 23.10.2020 01:26
Türkiye ve Rusya dışişleri yetkilileri Moskova'da Libya ile Suriye'yi görüştü

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Libya ve Suriye meselesini görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Libya ve Suriye meselesini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bogdanov ve Önal başkent Moskova'da bir araya geldi.

Libya meselesinin ele alındığı görüşmede, Libyalılar arasında siyasi, askeri ve ekonomi alanındaki müzakerelerde ilerleme olduğu ifade edildi.

Libyalılar arasındaki diyaloğun, Berlin Konferansı'nın ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2510 sayılı kararlarına dayalı olmasının önemi vurgulandı.

Suriye konusunun da ele alındığı görüşmede, meselenin BMGK'nin 2254 sayılı kararları çerçevesinde çözümü noktasında Rusya ve Türkiye'nin "Astana süreci" kapsamındaki koordineli çabalarının önemine işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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