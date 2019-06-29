Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü (DOSOD) tarafından düzenlenen Türkiye Trial Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, Düzce'de tamamlandı.

Kaynaşlı Motorsporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda, sporcular yardımlaşma ve offroad ruhu ile hazırlanan etapta ter döktü.

Birbirinden zorlu çamur ve dere kapılarını geçen sporcular, zamana karşı yarışarak en kısa sürede bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı.

DOSOD Başkanı İsmail Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulusal bir yarışı Düzce'de yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sporcuların etabı çok beğendiğini aktaran Aydın, "Bugün organizasyonumuzu başlattık, katılımcı sayısının az olması dolayısıyla tek gün olarak yarışı tamamladık. Kazasız belasız bir yarış çıkardık. Önümüzdeki yıl yarışlara devam edeceğiz." dedi.

Kaynaşlı Motorsporları Merkezi'nin, artık cazibe merkezi olduğunu aktaran Aydın, "Biz bu pist alanını elimizden geldiği kadar değerlendirmeye ve canlı tutmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki organizasyonlar da burayı kullanmaya devam edeceğiz. Bu alan trial offroad yarışlarına uygun bir alan, yarışmacılar keyifli bir gün geçirdiler." ifadesini kullandı.

Yarışlarda, AVC Osmanlı Takımı birincili, Nascar Jeep Takımı da ikinciliği elde etti.

Trial yarışlarının, Bolu'da düzenlenecek 3. ayak yarışları ile devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA