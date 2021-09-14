Türkiye Tenis Federasyonu "Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz" Adlı Erasmus+ Projesi Zirve Toplantısı
Erasmusla Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle ŞekillendiriyoruzErasmus+ Gençlik Programı kapsamında desteklenen Türkiye Tenis Federasyonunun yürütücüsü olduğu "Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz" projesinin Zirve Toplantısı 15 Eylül 2021...
Erasmusla Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz
Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında desteklenen Türkiye Tenis Federasyonunun yürütücüsü olduğu "Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz" projesinin Zirve Toplantısı 15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ankara'da yapılacak Zirve Toplantısına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da katılarak toplantının açılış konuşmasını yapacaktır.
9 İlde Tenis Toplantısı
Proje kapsamında Kırklareli, Giresun, Artvin, Antalya, Aydın, Van, Kastamonu Malatya ve Niğde'de yapılan bölgesel toplantılar ile tenisin gençler arasında bilinirliğinin artırılması ve bir spor branşı olarak tercih edilmesinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Düzenlenen bölgesel toplantılar vasıtasıyla yaklaşık 1000 gence ulaşılan projede, tenis sporunun gençlerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sunan yönü vurgulanmıştır.
Zirve Toplantısına 81 İlden 150 Temsilci
81 ilden 150 gencin katılımıyla gerçekleştirilecek Ankara'daki Zirve Toplantısında, gençlerin spora katılımını motive edici unsurlar, spora katılımının önündeki engeller, tenis sporuna katılım süreçleri gibi hususlar ile gençlerin tenis alanındaki politikalara daha etkin katılımı konularında çalıştaylar gerçekleştirilecektir.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı tenis raketi ile katıldığı etkinliğe ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede "2021-2027 döneminde Erasmus+ Spor Desteklerine tüm Avrupa'da 550 milyon Avro hibe tahsis edilmiş durumdadır. Dolayısıyla bu büyük tutardan ülkemizin azami ölçüde faydalanabilmesi için tüm spor federasyonlarımızı, kulüplerimizi ve sporla ilgili kurum ve kuruluşlarımızı Erasmus+ Spor projelerinden yararlanmaya çağırıyorum. Özellikle pandemi döneminde faydaları daha iyi anlaşılan fiziksel hareketliliği bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyor, tenisin özellikle gençler olmak üzere tüm kesimlere hitap edebilecek bir halk sporu olduğunu gösteren bu projede Türkiye Tenis Federasyonuna üstün başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Toplantı Programı:
Yer: Green Park Otel, Ankara
Saat: 10: 30
TOPLANTI KATILIMCILARI
Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk KAYMAKCI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz DURMUŞ
Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Hareketlilik Koordinatörü Kemal BAŞCI
Türkiye Ulusal Ajansı İletişim Koordinatörü Dr. Rana KASAPOĞLU ÖNDER
81 ilden toplam 150 katılımcının olması öngörülmektedir.
Proje ortağı kurum ve kuruluşların temsilcileri:
(Edremit Belediyesi, Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Genç Yaşamın Sesleri Derneği, Kentsel Gelişim Derneği, Artvin Gençlik Merkezi, Aydın il Milli Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği, Giresun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kırklareli Valiliği)
PROJE HAKKINDA TEKNİK BİLGİ
Adı: Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz
Amacı: Proje ile tenisin gençler arasında bilinirliğinin artırılması ve bir spor branşı olarak tercih edilmesinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde tenis sporunun daha fazla ilgi görmesi ve algılanması için gençlerin tenis sporu algısına ve tenis politikalarına katkılarını gösterebilecekleri bir platform sağlanması hedeflenmiştir.
Ortakları: Edremit Belediyesi, Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Genç Yaşamın Sesleri Derneği, Kentsel Gelişim Derneği, Artvin Gençlik Merkezi, Aydın il Milli Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği, Giresun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kırklareli Valiliği
Bütçesi: 25. 560, 00 Avro
Planlanan Çıktıları: Zirve bildirgesi
Bilgilerinize saygıyla arz olunur.