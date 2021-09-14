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Türkiye Tenis Federasyonu "Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz" Adlı Erasmus+ Projesi Zirve Toplantısı

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Türkiye Tenis Federasyonu

Erasmusla Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle ŞekillendiriyoruzErasmus+ Gençlik Programı kapsamında desteklenen Türkiye Tenis Federasyonunun yürütücüsü olduğu "Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz" projesinin Zirve Toplantısı 15 Eylül 2021...

Erasmusla Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz

Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında desteklenen Türkiye Tenis Federasyonunun yürütücüsü olduğu "Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz" projesinin Zirve Toplantısı 15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ankara'da yapılacak Zirve Toplantısına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da katılarak toplantının açılış konuşmasını yapacaktır.

9 İlde Tenis Toplantısı

Proje kapsamında Kırklareli, Giresun, Artvin, Antalya, Aydın, Van, Kastamonu Malatya ve Niğde'de yapılan bölgesel toplantılar ile tenisin gençler arasında bilinirliğinin artırılması ve bir spor branşı olarak tercih edilmesinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Düzenlenen bölgesel toplantılar vasıtasıyla yaklaşık 1000 gence ulaşılan projede, tenis sporunun gençlerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sunan yönü vurgulanmıştır.

Zirve Toplantısına 81 İlden 150 Temsilci

81 ilden 150 gencin katılımıyla gerçekleştirilecek Ankara'daki Zirve Toplantısında, gençlerin spora katılımını motive edici unsurlar, spora katılımının önündeki engeller, tenis sporuna katılım süreçleri gibi hususlar ile gençlerin tenis alanındaki politikalara daha etkin katılımı konularında çalıştaylar gerçekleştirilecektir.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı tenis raketi ile katıldığı etkinliğe ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede "2021-2027 döneminde Erasmus+ Spor Desteklerine tüm Avrupa'da 550 milyon Avro hibe tahsis edilmiş durumdadır. Dolayısıyla bu büyük tutardan ülkemizin azami ölçüde faydalanabilmesi için tüm spor federasyonlarımızı, kulüplerimizi ve sporla ilgili kurum ve kuruluşlarımızı Erasmus+ Spor projelerinden yararlanmaya çağırıyorum. Özellikle pandemi döneminde faydaları daha iyi anlaşılan fiziksel hareketliliği bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyor, tenisin özellikle gençler olmak üzere tüm kesimlere hitap edebilecek bir halk sporu olduğunu gösteren bu projede Türkiye Tenis Federasyonuna üstün başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Toplantı Programı:

Yer: Green Park Otel, Ankara

Saat: 10: 30

TOPLANTI KATILIMCILARI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk KAYMAKCI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz DURMUŞ

Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Hareketlilik Koordinatörü Kemal BAŞCI

Türkiye Ulusal Ajansı İletişim Koordinatörü Dr. Rana KASAPOĞLU ÖNDER

81 ilden toplam 150 katılımcının olması öngörülmektedir.

Proje ortağı kurum ve kuruluşların temsilcileri:

(Edremit Belediyesi, Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Genç Yaşamın Sesleri Derneği, Kentsel Gelişim Derneği, Artvin Gençlik Merkezi, Aydın il Milli Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği, Giresun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kırklareli Valiliği)

PROJE HAKKINDA TEKNİK BİLGİ

Adı: Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz

Amacı: Proje ile tenisin gençler arasında bilinirliğinin artırılması ve bir spor branşı olarak tercih edilmesinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde tenis sporunun daha fazla ilgi görmesi ve algılanması için gençlerin tenis sporu algısına ve tenis politikalarına katkılarını gösterebilecekleri bir platform sağlanması hedeflenmiştir.

Ortakları: Edremit Belediyesi, Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Genç Yaşamın Sesleri Derneği, Kentsel Gelişim Derneği, Artvin Gençlik Merkezi, Aydın il Milli Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği, Giresun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kırklareli Valiliği

Bütçesi: 25. 560, 00 Avro

Planlanan Çıktıları: Zirve bildirgesi

Bilgilerinize saygıyla arz olunur.

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Haber: Türkiye Tenis Federasyonu 'Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz' Adlı Erasmus+ Projesi Zirve Toplantısı - Haberler
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