Türkiye sevdalısı japon, ders vermeye başlıyor

27.08.2019 11:44

Japon olmasına rağmen Türk milliyetçisi olduğunu ifade eden 33 yaşındaki akademisyen Keisuke Wakizaka, yeni eğitim döneminde Türk öğrencilere ders vermeye başlayacak.

Kendi ülkesinde hukuk okurken Orta Asya ve Kafkasya'daki meselelerle ilgilenen Keisuke Wakizaka, 2008 yılında Türkiye'ye eğitim için geldi. Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde araştırmalar yaparken, merkezin başkanı Hasan Oktay'dan çok etkilendiğini dile getiren Wakizaka, "Hasan Oktay beni Türk milliyetçileriyle tanıştırdı. Çevrem genişledi ve çok şey öğrendim" dedi.

Wakizaka, yeni eğitim öğretim yılında ise İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde akademisyenliğe başlayarak öğrencilere Siyaset Bilimine Giriş dersi verecek.

KENDİMİ TÜRK OLARAK HİSSEDİYORUM

Önce Müslüman olan ve kendisini Türk olarak tanımlayan Wakizaka, "Kendimi Türk milliyetçisi olarak görüyorum. Kökenimi inkar etmiyorum ama Türk olarak hissediyorum ve öyle yaşıyorum. Türkçe'yi öğrenirken de hiç zorluk çekmedim, keyif veren güzel bir dil" diye konuştu.

TÜRK ÖĞRENCİLERLE DERSTE BULUŞACAK

Akademik çalışmalarını yaparken planları arasında üniversitelerde ders vermek olduğunu belirten Wakizaka, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Siyaset Bilimine Giriş dersini vereceğini söyledi.

Öğrencilerle buluşacak olmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Japon akademisyen, "Siyaset biliminin yanı sıra Orta Asya ve Kafkasya dersini de vereceğim. Siyaset Bilimine Giriş dersinin daha sıkı şekilde verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o dersi anlamadan hiçbir dersi anlamazsınız. Bir askerin, muhakkak silah kullanması gerekir. Silah kullanmayı öğrenmemiş askeri cepheye sokan komutan yoktur. Bu dersi de bu örnekle açıklayabiliriz. Öğrencilerle kolayca anlaşabileceğime inanıyorum. Bence önemli olan dersi güzel bir şekilde anlatabilmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA