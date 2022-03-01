Türkiye savaş durumunda Boğazları kapatabilir mi? Çavuşoğlu, Montrö hükümlerini tane tane anlattı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 6. gününe girdi. Ukrayna yangın yerine dönerken dünyanın bir diğer gündemi de Türkiye'nin Boğazlardan savaş gemilerinin geçişine olan tavrı ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümleri oldu.

"SAVAŞTA TARAF DEĞİLSEK, GEMİLERİ GEÇİRMEME YETKİMİZ VAR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam gerçekleştirilenKabine toplantısının ardından Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve boğazlardan savaş gemilerinin geçişine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savaş durumunda, Türkiye savaşın tarafıysa Boğazlardaki yetki ve tasarrufun tamamen Türkiye'ye verildiğini anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz'deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz.

"MONTRÖ NE DİYORSA ONU UYGULADIK"

Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar Boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp, uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk."

"MONTRÖ'NÜN VERDİĞİ YETKİYİ KULLANMA KARARINDAYIZ"

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Boğazlar ve Montrö Anlaşması'na değinerek " Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız. Biz Ukrayna'nın egemenlik, siyasi bütünlük ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesinden yanayız. Rusya'nın saldırısını kabul edilemez görüyor ve Ukrayna halkının mücadelesini takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD: MONTRÖ'YÜ NASIL UYGULAYACAĞINA TÜRKİYE KARAR VERECEK

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı hakkında ve yaşanan kriz sürecinde boğazların kontrolüne ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kirby yaptığı açıklamada, kriz karşısında Boğazların nasıl kontrol edileceği sorusuna, Montrö'nün uygulanmasında Türkiye'nin karar sahibi olduğuna dikkat çekti. Kirby, "Montrö'yü nasıl uygulayacağına Türkiye karar verecektir. Bu onların konuşacağı bir meseledir, fakat Rusya'nın hala Karadeniz'e iniş yapan savaş gemilerinin olduğunu biliyoruz. Karadeniz hakkında konuşmak için son bir güncelleme veremeyeceğim fakat açıkça biliyoruz ki Rusya'nın fırsatını bulursa hala geri gelme yeteneği var" ifadelerini kullandı.