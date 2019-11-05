Türkiye özgün tasarımda dünya devleriyle yarışıyor

05.11.2019 11:32

1995 yılında dünya devleri arasına girmeyi başaran Türkiye, 2008 yılına gelindiğinde İngiltere, Almanya, Rusya gibi ülkeleri geride bırakarak; Çin, Japonya ve Amerika'nın dahil olduğu ilk beş ülke arasında yerini aldı. Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Mete Mordağ, bu yükselişte en büyük pay elbette KOBİ'lerin olduğuna dikkat çekti. Rekabette ve büyüme sürecinde endüstriyel tasarımın önemini bilen KOBİ'ler, özgün tasarımları ile ekonomiye büyük katkı sağladı.

Günlük hayatımızın her anında bize eşlik eden, hayatımızı kolaylaştıran her türlü ürün, eşya, gereç; hayatımıza renk katan, estetik duyularımıza hitap eden objeler, süslemeler endüstriyel tasarımın kapsamına giriyor. İyi fikir tasarıma, tasarım da ürüne dönüşüyor. Fikrin ürüne dönüşme sürecindeki en önemli araçlardan biri endüstriyel tasarım. Bu sürecin en önemli sonuçlarından biri ise tasarım tescili ve patent. Tasarım tescili ürünün pazarda özgün olduğunun göstergesi iken patent ise ürünün işlevsel açıdan piyasaya bir yeniliği sunduğunu gösteriyor. Türkiye son 25 yılda bu konuda önemli bir aşama kaydetti. Endüstriyel tasarım tescil sayılarında ilk 20 ülkenin 1980-2017 yılları arasındaki gelişimine bakıldığında Türkiye'nin 1995 yılında sıralamaya girdiğini görüyoruz. Bu süreçten sonra da ivmeli yükselişi devam ediyor. 2008 yılına gelindiğinde Türkiye, İngiltere, Almanya, Rusya gibi ülkeleri geride bırakarak; Çin, Japonya ve Amerika'nın dahil olduğu ilk beş ülke arasında yerini alıyor.

Markalaşma sürecini hızlandırıyor

Türkiye ekonomisinin yüzde 99'unu küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) oluşturuyor. Hâl böyle olunca KOBİ'lerin yaptıkları her iş, gittikleri her yol daha da önem kazanıyor. KOBİ'ler üretim süreçlerine endüstriyel tasarımın gücünü ekleyerek rakiplerini geride bırakıyor. Özellikle özgün ve patentli ürünler sayesinde markalaşma süreci hızlanıyor ve katma değerli büyüme sağlanıyor. Kullanıcı odaklı ilerleyen tasarım çalışmalarıyla; çok satan ürüne ulaşmak şirketlerin cirosunu, kârlılığını ve itibarını artırıyor. Hemen her sektörde tasarımda iyi olan firmalar öne çıkıyor.

Teknik ve görsellik birleşiyor

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Mete Mordağ, Türkiye'de firmaların özellikle son 10 yılda endüstriyel tasarımın gücünü keşfettiklerini söylüyor ve şöyle devam ediyor: "İyi tasarım, mühendislik ve pazarlama ile sentezlendiğinde ortaya başarılı bir ürün çıkıyor. Bu üçünü birbirinden ayrı düşünmek imkânsız. İyi fikri düşünmek, tasarlamak, uygulamak ve pazarlamak zorundasınız. Ar-Ge süreçlerinde ve sonrasında ürünün pazara sunumunda endüstriyel tasarımın oluşturduğu teknik ve görsel altyapının önemli bir payı var. Tasarım sürecinde ürüne ait parça sayısını azaltmak, teknik detayları basitleştirmek hem uygulama sürecini hızlandırıyor hem de ürünün etiket fiyatına doğrudan yansıyarak marka ve kullanıcı için büyük bir artı değer oluşturuyor. İster teknoloji ister pazarlama odaklı olsun her sektörde tasarım artık olmazsa olmaz."

Kaynak: Bültenler