Türkiye'nin tütün ambarında mesai başladı
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Türkiye'nin tütün ambarında mesai başladı

Türkiye'nin tütün ambarında mesai başladı
02.05.2020 08:31 | Son Güncelleme: 02.05.2020 08:31

TÜRKİYE'de, tütün üretiminde ilk sırada yer alan Denizli'de üreticilerin hummalı mesaisi başladı.

TÜRKİYE'de, tütün üretiminde ilk sırada yer alan Denizli'de üreticilerin hummalı mesaisi başladı. Geçimlerini sağlamak için yaklaşık 5 ay boyunca uğraşan tütün üreticileri, umut olarak gördükleri fideleri toprağa dikmeye başladı.

Denizli'de üretiminin yoğun olarak yapıldığı Kale, Tavas, Beyağaç, Güney, Buldan ve Çal ilçelerinde, tütün dikimine başlandı. Sera altında yetiştirilen fideleri toplanmasının ardından, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutan çiftçiler ve mevsimlik tütün işçileri, traktöre takılan dikim makinesi ile fideleri toprakla buluşturuyor. Makineye oturan işçilerin teker teker dikimini yaptığı fidelere daha sonra ise can suyu veriliyor. Yaklaşık 12 saat boyunca süren tütün dikimi işlemi havanın kararmasıyla sona eriyor.

ÜRETİMDE İLK SIRADADenizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Denizli'nin Türkiye'nin tütün ambarı niteliğinde olduğunu söyledi. Türkiye'de üretilen 70 bin ton tütünün 19 bin tonunu Denizli'de üretildiğine dikkati çeken Gemici, bu alanda Denizli'nin ilk sırada yer aldığını kaydetti. Gemici, Denizli'de 9 bin 900 üreticinin 230 bin dekar alanda tütün üretimi yaptığını belirtti.'TÜTÜN ÜRETMEK ÇOK ZOR BİR İŞ'Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde oturan çiftçi Abdurrahman Şavluk, tütün üretiminin meşakkatli bir iş olduğunu belirtti. 5 ay boyunca tütün tarlasında çalışacaklarını kaydeden Şavluk, "Mahallemde her yıl ilk tütünü ben dikerim. Bu yıl da sezonu açtık. Tütün üretmek çok zor bir iş. Biz yıllardır bu işi meslek edindik. Bugün fideleri dikiyoruz. 20 gün sonra çapasını yapacağız. İlaçlayıp tekrar çapalayacağız. Çapa işleminden 20 gün sonra da tütünleri toplamaya başlayacağız. Toplama işlemi de 3 ay boyunca sürecek. Tarlamda su olmadığı için başka çarem yok. ya arpa, buğday ekeceğim ya da tütün dikeceğim" dedi.'BİNLERCE FİDE ELİMİZDEN GEÇİYOR'

Tarım işçisi Hatice Kaplan, ilçedeki tarlalara 30 gün boyunca tütün dikimine gideceğini belirtip, "Saat 07.00'de tarlada işbaşı yapıyoruz. Traktöre bağlı olan makinenin üzerinde 12 saat çalışıp, fidanları toprakla buluşturuyoruz.  Akşama kadar diktiğimiz fidanın haddi hesabı yok. Binlerce fide elimizden geçiyor. Toz, toprağın içerisinde çalışıyoruz. 30 gün boyunca dikim işleri devam ediyor. Biz de tarlalara yevmiyeye gidiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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