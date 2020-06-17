Türkiye'nin saklı cenneti Isparta'da gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Isparta'da gül hasadı nasıl olur? Isparta hakkında bilinmesi gerekenler
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Türkiye'nin saklı cenneti Isparta'da gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Isparta'da gül hasadı nasıl olur? Isparta hakkında bilinmesi gerekenler

Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'nın iklimi ve bitki örtüsü nedir? Isparta geleneksel yemekleri nelerdir? Isparta hakkında tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

Türkiye'nin saklı cenneti Isparta'da gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Isparta'da gül hasadı nasıl olur? Isparta hakkında bilinmesi gerekenler
17.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:27

Gül cenneti olarak bilinen Isparta Akdeniz Bölgesi'nde bulunmaktadır. Komşu illeri arasında Burdur, Afyonkarahisar, Konya ve Antalya bulunmaktadır. Isparta nüfusu 2019 yılına göre 444.914'dir. 12 ilçeden oluşmaktadır. Gül ve lavanta kokularının hakim olduğu şehirde, geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Her yıl Haziran ayında gül festivali düzenlenmektedir.Ayrıca Isparta halı ve kilim konusunda dünya çapında meşhurdur.

ISPARTA İLÇELERİ

Aksu, Yenişarbademli, Yalvaç, Uluborlu, Sütçüler, Senirkent, Şarkikaraağaç, Keçiborlu, Gönen, Gelendost, Atabey ve Eğirdir.

ISPARTA İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Türkiye'nin saklı cenneti Isparta'da gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Isparta'da gül hasadı nasıl olur? Isparta hakkında bilinmesi gerekenler

Akdeniz ve Karasal iklimin hüküm sürdüğü il, kışları serin, yazları sıcak ve kuraktır. Gece gündüz sıcaklık farkları fazla değildir. En çok yağışı kış ve ilkbahar mevsimlerinde alır. İlimizde kar yağışları, aralık-mart ayları içinde olmaktadır.Isparta'nın en sıcak ayları temmuz ve ağustos, en soğuk ayları ise ocak ve şubattır.

Isparta ilinde topraklar, genellikle kalkerli ana yapıya sahiptir. Bitki örtüsü ilçelere göre farklılık göstermektedir. Yılın her mevsiminde doğa farklı bitki örtüsü ile değişik bir peyzaj sergilemektedir. En çok görülen ağaç türleri, karaçam, kızılcam, katran, ardıç, sedirdir.

ISPARTA'DA GEZİLECEK YERLER

Eğirdir Gölü: Gül cenneti olarak bilinen Isparta İli, tatlı su gölüdür. Çevresi ormanlık alan ve meyva bahçeleri ile kaplıdır. Her mevsim ayrı bir güzeldir. Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölüdür. Bu göl, Isparta ve çevre illerin içme su ihtiyacını karşılamaktadır. Eğirdir Gölü'ndeBedre plajı ve Altınkum plajı bulunmaktadır.

Lavanta Bahçeleri: Lavanta bahçeleri muhteşem kokuları ile herkesi büyülemektedir. Gül dendiği zaman akla gelen ilk yerdir.Keçiborlu ilçesinde bulunan Lavanta bahçeleri, Haziran ve Ağustos ayları arasında turistleri beklemektedir. Muhteşem fotoğrafların ortaya çıktığı ve her kesimden ziyaretçisinin olduğu bu yer, turlar ile de anlaşmalıdır.

Türkiye'nin saklı cenneti Isparta'da gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Isparta'da gül hasadı nasıl olur? Isparta hakkında bilinmesi gerekenler

Kovada Gölü Milli Parkı: 7 metrelik derinliğe sahip alan, etrafında sit alanı olmadığı için doğal görünümünü korumayı başarmıştır. Gölün girişinde müze bulunmaktadır. Otobüs seferleri bulunmaktadır.

Davraz Dağı: Isparta ovasını saran dağ kütlesi, 2.635 metre uzunluğundadır. Spor çeşitliliği bakımından sıkça tercih edilir. Kayak dışında, dağcılık, yamaç paraşütü ve trekking yapılır.

Isparta Müzesi:1985 yılında açılan müze, tamir edilmek amacıyla 1997 yılından 2002 yılına kadar kapatılmıştır.

Zindan Mağarası: Roma Döneminde aktif olarak kullanılan mağara, turistik gezilere açıktır fakat güvenlik nedeniyle 300 metre kadar içeriye girmeye izin veriliyor.

Aya Baniya Kilisesi: Dikdörtgen yapılı kilisenin 3 kapısı bulunmaktadır. 1993 ve 1999 yıllarında iki kere restorasyon çalışması yapılmıştır.

ISPARTA MEŞHUR YEMEKLERİ

Türkiye'nin saklı cenneti Isparta'da gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Isparta'da gül hasadı nasıl olur? Isparta hakkında bilinmesi gerekenler

Top Tarhana

Yufka Ekmeği

Bakla Borani

Sazan Dolması

Tatar Mantısı

Kiraz Reçeli

Yalvaç Güllacı

Gül Çayı

Gül Lokumu

Türkiye'nin saklı cenneti Isparta'da gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Isparta'da gül hasadı nasıl olur? Isparta hakkında bilinmesi gerekenler

ISPARTA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

-İl trafik no 32 dir.

-Akdeniz Bölgesi'nde yer alır.

-Dünyadaki gül yağı üretiminin büyük kısmı Isparta'da yapılmaktadır.

-Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

-Ekime elverişli toprakların büyük kısmında gül yetiştiriciliği yapılmaktadır.

-Türkiye ve dünya çapında Isparta halı ve kilimleri meşhurdur.

Türkiye'nin saklı cenneti Isparta'da gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Isparta'da gül hasadı nasıl olur? Isparta hakkında bilinmesi gerekenler

GÜL HASADI DÖNEMİ

Gül sanayisi ile bildiğimiz Isparta, bu durumu turizme çevirmeyi başarmıştır. Gül mevsimi Mayıs ve Haziran aylarında olmaktadır. Isparta'nın birçok köyü gül kokuları le sizleri karşılamaktadır. Zamanla bu aylarda her yıl gül festivali düzenlenmektedir. Oraya gittiğinizde istediğiniz saatte gül toplayamazsınız. Sabah 05.00-11.00 saatleri arasındatoplanır. Gül bahçeleri ile öne çıkmış iki merkez vardır. Bunlar; Ardıçlı köyü, Güneykent beldesidir.

ISPARTALI ÜNLÜLER

Şebnem Bozoklu,

Cahit Berkay,

İlker Aksum,

Yusuf Erdoğan

Türkiye'nin saklı cenneti Isparta'da gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Isparta'da gül hasadı nasıl olur? Isparta hakkında bilinmesi gerekenler

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