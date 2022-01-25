Türkiye'nin önde gelen ceza hukukçularından Uğur Alacakaptan son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE'nin önde gelen ceza hukukçularından 88 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde 22 Ocak cumartesi günü yaşamını yitiren Prof. Dr. Uğur Alacakaptan için bugün Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine eşi Tülay Alacakaptan, oğulları ve torunlarının bulunduğu aile yakınları, dostları ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve hukukçular da katıldı.

"TOPLUMA MALOLMUŞ BİR İNSAN"

EŞİ TÜLAY ALACAKAPTAN: "EN SEVDİĞİM KİŞİYİ KAYBETTİM"

BARO BAŞKANI DURAKOĞLU: "ÇOK EFSANE BİR HUKUKÇUYDU"

"SAYGIN BİR İNSANDI"

CHP'li Engin Altay ise Uğur Alacakaptan'ın duayen bir hukukçu olduğunu ve siyasete önemli katkıları olduğunu, CHP'de parti meclis üyeliği ve genel sekreter yardımcılığı yaptığını ifade ederek "Ülkeye ne veririm diye ömrünü vakfetmiş, bir saygın insandı. Mekanı cennet olsun" dedi. Uğur Alacakaptan için kılınan öğle namazının ardından cenaze, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.