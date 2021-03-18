Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın, Brookwood Şehitliği'ni ziyaret etti
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Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın, Brookwood Şehitliği'ni ziyaret etti

18.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:40
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın, Brookwood Şehitliği'ni ziyaret etti

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Brookwood'daki Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Brookwood'daki Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.

Eğitim almak üzere geldikleri İngiltere'de 1942-1945 döneminde yaşanan kazalarda şehit düşen 14 subay ile 1836 yılında vefat eden Mülazım Arif Bey'in mezarlarının bulunduğu şehitlikteki ziyaret, çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Yalçın, ziyaret vesilesiyle yaptığı açıklamada, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin, Türk milletinin küllerinden doğarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla sonuçlanan emsalsiz ve tarihi mücadelesinin başlangıcı olduğunu söyledi.

Yalçın, "Milletimizin birliği ve beraberliğinin vücuda gelmiş hali olan Çanakkale ruhu, aynı zamanda hoşgörü ve vicdanımızın tezahürüdür. Çanakkale'den çıkarılan dersler, aralarında Birleşik Krallık'ın da bulunduğu ülkelerle dostluğumuzun yeşermesine vesile olmuştur." ifadesini kullandı.

Şehitleri Anma Günü'nde ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde yeni destanlar yazmaya her zaman hazır bir milletin mensubu olmanın onurunu hatırladıklarını belirten Yalçın, "Bizlere düşen, aziz şehitlerimizin uğrunda canlarını feda ettikleri idealleri 106 yıl önceki aynı kararlılık ve azimle yaşatmaktır." şeklinde konuştu.

Yalçın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Çanakkale'den Kunuri'ye, Sakarya'dan Kıbrıs'a, milletimizin ve dünyanın güvenlik, barış ve istikrarı uğruna şehadet makamına ulaşan bütün evlatlarımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." ifadesini kullandı.

İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilmesinin 100. yıl dönümü olduğuna da işaret eden Yalçın, bu vesileyle Mehmet Akif Ersoy'u da şükranla andıklarını belirtti.

Ziyaret, şehitler için yapılan duayla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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