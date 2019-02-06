Türkiye'nin Lojistik Merkezi Gaziantep Olacak"

AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına tekrar aday gösterdiği Fatma Şahin, yeni dönem için hazırladığı projelerini tanıttı.

Şahin, kentteki bir otelde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, bugüne kadar yaptığı çalışmaların geride kaldığını artık yeni şeyler söylemenin, yeni şeyler yapmanın zamanı geldiğini kaydetti.

Marka şehir Gaziantep için yola çıktıklarını anlatan Şahin, "demokrasi yerelde başlar" anlayışıyla kentteki bütün meslek örgütlerinin fikirlerini de alarak geleceğe yönelik imar planlarını hazırladıklarını, 2030, 2040, 2053 vizyonunun şimdiden hazır olduğunu söyledi.

Şahin, kenti demir ağlarla ördüklerini, "kara trenleri" hızlı trene çevirdiklerini dile getirerek, "İhracat rekorları kıran Gaziantep'te 5,5 milyon metrekare alana, TOKİ'nin en büyük toplu konut projesi olan Kuzey Şehir Projesini planladık. Kenti bir taraftan da güney şehirden büyütmemiz lazım. Güneyde, Geneyik bölgesinde 35 bin konutluk Güney Şehir Projemiz hazır. Önümüzdeki hafta talep toplamaya başlayacağız." dedi.

Zerdali çekirdeği yiyerek, vatanı, milleti için ölmeyi göze alanların hikayesinin yağlı boya tablolarla anlatıldığı 25 Aralık Panorama Müzesi'nin bir ay sonra açılacağını bildiren Şahin, Millet Bahçesi ve Meydanı'na cami yapılacağını, Allaben Deresi'ni ıslah edeceklerini ve vatandaşları yapacakları parkta suyla buluşturacaklarını belirtti.

"Başkan olarak söz veriyorum, bir sene sonra bu meydanda yağlı köfte yiyeceğiz." diyen Şahin, Gaziantep Kalesi ve Zeugma Mozaik Müzesi arasında kalan bölgede kentsel dönüşüm projesi hazırladıklarını ifade etti. Şahin, 10 milyon avroluk AB hibesiyle yapılacak Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün işlemlerinin tamamlandığını ve yaklaşık 1,5 yıl içinde çalışmalara başlayacağını anlattı.

Rumkale'ye teleferik sistemi kurulacak

Şahin, Gazianteplilere ve kente gelenlere Fırat Nehri'nin güzelliklerini göstermek için Rumkale'de yeni bir turizm destinasyonu oluşturacaklarına işaret ederek, "Sahil düzenlemeleri yapılacak. Bölgedeki eşsiz manzarayı izleteceğimiz bir teleferik sistemini hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin lojistik merkezi Gaziantep olacak. Gerekli planlamalar yapıldı. Taşımacılık, Gaziantep için çok önemli. Gaziantep Ticaret Odası ile yeni dönemde lojistik merkezimizi hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Küçük sanayicilerin faaliyet göstereceği Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) projesi için kooperatiflerin kurulduğunu, 390 hektarlık alana kurulacak merkezde fıstıkçılar, gıda toptancıları, nakliyeciler, tır dorsecileri, ayakkabıcıların faaliyet göstereceğini anlatan Şahin, GASKİ'nin altyapı hizmetlerine başladığını bildirdi.

Şahin, Gar-Düztepe-Şehir Hastanesi arasında 10,2 kilometre uzunluğunda metro hattı projesi hazırlandığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında hazırlanan Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı Ekopark Projesi'yle, 40 kilometre uzunluğundaki hattın "Ekopark" olarak düzenleceğini sözlerine ekledi.

Programa, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları, sanayici ve iş adamları ile meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA