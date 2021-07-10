Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz, Düzce, Bolu, Karabük, Ordu, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun batı, Samsun'un iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz, Düzce, Bolu, Karabük, Ordu, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun batı, Samsun'un iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Düzce, Bolu, Karabük, Ordu, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun batı, Samsun'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise Akdeniz'in kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı
BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Kartal Tibet Müslüm Gürses
Spor Balotelli Mesut Özil Fatih Terim Alper Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 13:48:29. #1.15#

title