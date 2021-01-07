Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı, Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin ile görüştü
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Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı, Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin ile görüştü

07.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:23
Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı, Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin ile görüştü

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin tarafından kabul edildi.

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin tarafından kabul edildi.

Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'daki Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen kabulde Büyükelçi Kavakcı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selam ve muhabbetlerini Bakan Hişamuddin'e iletti.

Büyükelçi Kavakcı, Bakan Hişamuddin'e hediye takdiminin ardından ziyaretçi defterini imzaladı.

Görüşmeden sonra AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kavakcı, Malezya'da son günlerde yaşanan muson yağışları ve sellerin yol açtığı can kayıplarından ötürü, taziye dileklerini sunduğunu belirtti.

Kavakcı, "İhtiyaç halinde Türkiye'nin sel mağdurları için yardım elini uzatmaya hazır olduğunu vurguladık." ifadesini kullandı.

"İlişkilerin çok yönlü ilerletilmesinde mutabık kaldık"

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dönemde daha ilerletilmesi için Bakan Hişamuddin ile fikir alışverişinde bulunduğunun altını çizen Kavakcı, "Bölgelerinde önemli aktörler olan Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin savunma sanayisinden terörle mücadeleye, gıda güvenliğinden sağlık ve tıp alanındaki iş birliğine, çok yönlü olarak ilerletilmesi hususunda mutabık kaldık." dedi.

Sosyal medya hesabında görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Hişamuddin de "Türkiye'nin Malezya Büyükelçisi Merve Kavakcı ile Kovid-19 sonrası iki ülkenin iş birliği, savunma ve güvenlik alanında yakın ilişkiler, gıda güvenliği ve palm yağı ihracatına dair konuştuk." ifadesini kullandı.

Bakan Hişamuddin, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da en kısa zamanda Malezya'da ağırlamayı ümit ettiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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