Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığının, 81 ile gönderdiği yazıda hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının "pandemi hastanesi" olacağı belirlendi.

21.03.2020 00:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:26
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığının, 81 ile gönderdiği yazıda hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının "pandemi hastanesi" olacağı belirlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelendiği belirtildi.

Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararları doğrultusunda, devlet hizmet yükümlülüğü, açıktan atama, iller arası aile hekimliği başta olmak üzere tüm kura başvuruları e-devlet üzerinden alınacak, kura çekimleri internetten canlı yayınlanacak.

"Cuma ve cemaatle namaz konusunda ısrarcı olmak dinen caiz değil"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yayımladığı cuma mesajında, "Mübarek bir zaman dilimi olan cuma vaktinde camilerimizde buluşamadığımız için elbette üzgünüz. Yüce Rabbimiz, en kısa zamanda tekrar coşkuyla ve heyecanla camilerimizde buluşabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bütün bir toplumu ve insanlığı tehdit eden bir salgın sebebiyle alınan bu kararlara uymamak toplum sağlığını tehlikeye düşürecek ciddi bir hata, büyük bir vebal ve kul hakkı ihlalidir. Cuma ve cemaatle namaz konusunda ısrarcı olmak ise dinen caiz olmayan bir tutumdur. Her insanın akıl ve beden sağlığını koruma hakkı olduğu gibi diğer insanların sağlığını da tehlikeye atmama sorumluluğu vardır." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında huzurevlerindeki doktor sayısını artırdıklarını belirten Selçuk, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal yardımlaşma dayanışma vakıfları aracılığıyla ihtiyaç durumuna bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı acilen dağıtacaklarını belirterek, mart sonuna gelmeden, en geç nisan ayının başında yardımların ulaştırılacağını bildirdi.

Yargıtay ve Danıştay üyeleri, Türkiye genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri arasında yeni başkanlarını seçmek üzere haftaya sandık başına gidecek.

Camilerde cuma namazı kılınmadı

Dünyada salgına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereğince, cuma namazı vaktinde camilerde toplu halde namaz kılınmadı.

"Sınavları ertelemek birinci kuralımız değil"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin koronavirüs tedbirleri çerçevesinde dar kapsamlı olarak gerçekleştirilen "Anadolu Sohbetleri" programına konuk oldu.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Selçuk, koronavirüs nedeniyle sınavların ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin soruya "Biz senaryolardan birisi olarak bunu tutuyoruz. Ama temel yaklaşımımız sınavı ertelememek. Biz sınavın zamanında olmasını istiyoruz. Ertelemek birinci kuralımız veya beklentimiz değil. Zaruret olmazsa, bir mücbir sebep olmazsa ertelemeyi planlamıyoruz." yanıtını verdi.

Selçuk, sınavın hangi konuları içereceğine ilişkin ise "Değerli öğrenciler, siz yüz yüze ne eğitim gördüyseniz, sınav onlardan, rahatlayın. Anne babayı rahatlatmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 il valiliğine koronavirüs önlemlerini içeren genelge gönderildi. Genelgeye göre, içme suyu temini ve dağıtım hizmetlerini yürüten belediyeler ve bağlı kuruluşları bu hizmetlerini kesintisiz devam ettirecek. Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan su alacaklarının mevcudiyeti dahil, çeşitli sebeplerle su kesintisine gidilmeyecek. İl Özel İdareleri ve Belediyelerce işletilen, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine bu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek ve bu süre kadar sözleşme süreleri de uzatılacak.

"Cezaevlerinde pozitif vaka yok"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmaları erteleyecek, süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme üzerinde çalışıldığını bildirdi. Bakan Gül, cezaevlerinde koronavirüsle ilgili pozitif bir vakaya rastlanılmadığını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye başkanlarına, alınması gereken tedbirleri içeren yazı gönderdi.

AK Parti'nin, salgın hastalık ve doğal afet durumlarında duruşmaların ertelenmesini sağlayacak, dava açma, temyiz ve itiraz sürelerini de durduracak yeni bir kanun teklifi üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, askerlik işlemlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

8 ülkedeki Türk öğrenciler tahliye edilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart Cumartesi yerel saatle 17.00'a kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir." açıklamasında bulundu.

Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için dün başlatılan alkışlı destek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla bugün de sürdü.

Yurdun dört bir yanında vatan nöbeti tutan Mehmetçik, koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

Pandemi Hastaneleri belirlendi

Sağlık Bakanlığının, 81 ile gönderdiği yazıda hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının "pandemi hastanesi" olacağı belirlendi. Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıklar uzmanı hekimlerden en az 2'si olan hastaneler pandemi hastanesi kabul edilecek. Pandemi hastanesi olarak belirlenen kuruluşlarda 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunma şartı aranacak. Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek. Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenecek, üniteler bu vakalar için rezerve edilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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