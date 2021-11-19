Türkiye'nin kışlık sebze merkezi: Bafra

BAFRA, SAMSUN (Habermetre) - Samsun'un Bafra Ovası, bu yıl üretimde altın sezonunu yaşıyor. Brokoli, karnabahar, lahana çeşitleri, turp çeşitleri, pırasa ve ıspanakta üretim veriminin yüksek olduğu ovadan Türkiye'nin 81 iline sebze gönderiliyor. Türkiye'nin önemli delta ovalarından Samsun'daki Bafra Ovası üretimde altın dönemini yaşıyor.

Ovada brokoli, karnabahar, lahana çeşitleri, turp çeşitleri, pırasa ve ıspanakta verim oldukça fazla. İç Kuraklık nedeniyle diğer illerde yaşanan üretim sıkıntıları nedeniyle bu yıl ova ürünlerine talep arttı. Ovada yetişen ürünlere 81 ilden yoğun talep geliyor.

Ovanın veriminden memnun olduğunu ifade eden Tarım işletmecisi ve Ziraat Mühendisi Nazmi Şener, nakliye piyasasının hareketli olduğunu belirtti. "Bafra'nın tüm sebze ve meyvelerini Türkiye'nin 81 iline sevk ediyoruz. Şu anda Rize'ye gidecek bir tır yüklüyoruz. Pırasa, karnabahar, mor lahana, turp çeşitleri ve kışlık sebzeler yükleniyor. Erzurum, Amasya, Tokat ve tüm illere kışlık ürünler gönderiyoruz. " dedi.

Samsun'da geçen yıl 252 bin 57 ton lahana, 10 bin 404 ton turp, 25 bin 707 ton pırasa, 26 bin 498 ton karnabahar ve 11 bin 815 ton ıspanak üretilmişti. samsun bafra üretim kışlık sebze

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