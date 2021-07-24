Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi, öğrencilerini bekliyor

TÜRKİYE'nin ilk tematik müzik üniversitesi olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, öğrencileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE'nin ilk tematik müzik üniversitesi olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, öğrencileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Rektör Prof. Erol Parlak, "YKS sonuçlarının belli olmasının ardından ağustos ayında öğrenci adaylarımızı sınavlarımıza bekliyoruz" dedi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2017 yılında kuruldu. Farklı mimarisi, atölyeleri ve eğitim kadrosuyla dikkat çeken üniversite, pandemi arasının ardından öğrencileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Üniversiteye yerleşmek için gerekli olan özel yetenek sınavları için başvurular 5-13 Ağustos tarihlerinde yapılabilecek. Rektör Prof. Erol Parlak, DHA'ya yaptığı açıklamada, üniversitenin kuruluş amacını, hedeflerini ve öğrenci seçim sürecini anlattı. Prof. Dr. Parlak, YKS sonuçlarının ardından iki aşamalı yetenek sınavları yapıldığını belirterek, "Şu anda İcra Sanatları Fakültesi, Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi, bir de Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemiz, aktif olarak öğrenci alıyor. Bir de lisansüstü programlarımızın olduğu enstitümüze, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik düzeyinde öğrenci alıyoruz" dedi.

'BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ'Prof. Erol Parlak, bütün dünya seslerine kulak vermeyi ve bir 'Dünya Üniversitesi' olmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Ülkemiz gerek jeopolitik yapısı gerekse tarihsel birikimiyle çok muazzam bir coğrafya olarak dünyada özel bir konuma sahip. Bu özel konumundan dolayı da kültürel olarak da çok büyük zenginliklere sahip. Müzik sanatı adına da kadim geleneklerin olduğu büyük bir birikim var. Biz bu birikim üzerinden hareket etmek istiyoruz. Pergelin bir ucunu Anadolu'ya diğer ucunu dünyaya açarak, tüm dünya seslerine kulak vermeyi ve bir 'Dünya Üniversitesi' olmayı, bir taraftan da bölgesinde lider, iddiası, amaçları olan bir 'Dünya Üniversitesi' olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.'AŞIKLIK GELENEĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ'Nİ KURDUK'Üniversite bünyesinde birçok uygulama ve araştırma merkezi olduğunun altını çizen Prof. Parlak, aşıklık geleneğinin ülke coğrafyasını besleyen ana kaynaklardan biri olarak binlerce yıllık tarihi geçmişe, zengin bir repertuara, çok köklü birikime sahip olduğunu söyledi. Prof. Parlak, "Bugüne kadar elbette ki ülkemizde bu konuyla ilgili kıymetli çalışmalar yapıldı ama biz sanat alanında artık bilimsel alana taşınması, hem araştırmalarının yapılması hem de aşıklık geleneğinin güncellenmesi ve modern çağla irtibatının sağlanması noktasında da etkin bir merkez kurmayı hedefledik ve bu amaçla 'Aşıklık Geleneği Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurduk" ifadelerini kullandı.'ÖĞRENCİLERE KAMPÜSTE DİNAMİK BİR ORTAM SUNULUYOR'Kampüsün imkanlarını geliştirmek için sürekli çalıştıklarını ifade eden Prof. Erol Parlak, şunları söyledi: "Biz, öğrencilerimize kaliteli, geniş ufuklu ve dinamik bir ortam sağlamayı hedefliyoruz. Bütün çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürekli ilerletme gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda, içerisinde çok dilli kütüphanemiz, yurtlarımız, yemekhanelerimiz, çalgı yapım ve bakım atölyelerimiz, ses ve görüntü kaydı yapılan stüdyolarımız gibi çeşitli imkanların bulunduğu bir kampüsümüz var."

Üniversite 2021-2022 eğitim öğretim yılında, Müzik Teknolojileri, Müzik Teorisi, Müzikoloji, Çalgı Eğitimi, Ses Eğitimi, Kompozisyon ve Şeflik, Görsel Sanatlar Eğitimi ve Müzik Eğitimi bölümlerine ağustos ayında yapılacak yetenek sınavlarıyla öğrenci alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız