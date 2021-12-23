Türkiye'nin ilk kadın Valisi Lale Aytaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Türkiye'nin ilk kadın Valisi Lale Aytaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Yunus Emre Günaydın - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ilk kadın Valisi Lale Aytaman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Türkiye'nin ilk kadın Valisi Lale Aytaman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Evinde, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Aytaman, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınını anlatan "Ciğerlerimiz Yandı" fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın, Kars'ta çocuklara oyuncak dağıtımı sırasında oyuncak isteyen 75 yaşındaki Nadime Demirbaş'ın yer aldığı "Mutluluk gözyaşları" fotoğrafını seçen Aytaman, spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un çektiği Milli dalışçı Şahika Ercümen'in meme kanserine dikkati çekmek için "Kadınlar için daldı" fotoğrafını oyladı.

Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili yorumlarını aktaran Aytaman, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin köklü kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, AA'nın fotoğraflarıyla tarihe tanıklık yaptığını söyledi.

Aytaman, AA'nın haber ciliğinin yanı sıra fotoğraflarıyla da öne çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Oylama sırasında birbirinden değerli fotoğrafları seçerken zorlansam da geçen yaz Marmaris'te çıkan yangınlar beni çok etkilemişti, o nedenle haber kategorisinde orman yangınlarını anlatan fotoğrafı seçtim. Fotoğrafı gördüğümde o üzücü anları tekrar yaşamış gibi oldum. İnşallah bir daha böyle felaketlerle karşılaşmayız. Ben her zaman kadınlara pozitif ayrımcılıktan yanayım. Bu nedenle spor kategorisinde Şahika Ercümen'in meme kanserine dikkati çekmek için yaptığı dalışı anlatan fotoğrafı seçtim. Hem Şahika Hanımı hem de o fotoğrafı çeken arkadaşımızı tebrik ederim. Kadın sporcularımızın biraz daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir fotoğraf, hem su altında çekimi de oldukça zor bir fotoğraf, o yüzden çeken arkadaşı da çok takdir ettim. Yaşam kategorisinde seçtiğim fotoğraftaki yaşlı kadının oyuncak sevgisi çok etkileyiciydi. O yaşına rağmen eline oyuncak alınca bir çocuk kadar sevinmiş ve gözlerinden yaşlar gelmiş. Onu görünce ben de ağlayacak gibi oldum. Kadınsal bir duygusallık oluştu galiba."

Türkiye'nin ilk kadın Valisi Lale Aytaman, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Türkiye'nin ilk kadın Valisi Lale Aytaman, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Türkiye'nin ilk kadın Valisi Lale Aytaman, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Yunus Emre Günaydın - Son Dakika Haberleri

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