Türkiye'nin ilk 5G Wild Rift mobil turnuvası başlıyor!

Vodafone FreeZone X League of Legends Wild Rift turnuvasının düzenleneceği tarih belli oldu. League of Legends Wild Rift turnuvası hakkında yapılan açıklamalar! Vodafone FreeZone sponsorluğunda düzenlenecek League of Legends Wild Rift ne gibi fırsatlar sunuyor? Vodafone FreeZone espor pazarına ne kadar yatırım yaptı? İşte detaylar!

Vodafone son dönemde oyun sektörüne yönelik desteğiyle oyunseverlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Gençlerin markası olarak nam salmış Vodafone FreeZone, uluslararası oyun devi Riot Games'le yeni bir iş birliği gerçekleştirdi. League of Legends: Wild Rift mobil oyuncuları, Türkiye'nin ilk 5G sisteminden yararlanacak ve "Wild Rift"i oynarken internet paketlerinden herhangi bir eksilme yaşamayacak.

"Vodafone FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası" ismiyle 30 Haziran'da düzenlenecek etkinlik, 5G üzerinden canlı yayınlanacak.

Vodafone FreeZone ve Riot Games iş birliğinin detayları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul'un katımıyla düzenlenen online toplantıyla duyuruldu.

"ESPOR PAZARINA 31 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Riot Games ile yapılan iş birliği hakkında şunları söyledi:

"Vodafone FreeZone markamızla 5 yıl önce adım attığımız espor pazarına 31 milyon TL'lik yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda bu yatırımımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Hem Gamer ek paketlerimiz, hem de FreeZone Gaming portföyümüz ile gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Gaming portföyümüzle 2018'den bugüne 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştık. Gaming uygulamaları için verdiğimiz sınırsız GB'ların yanı sıra FreeZone'a gelen müşterilere birçok oyun platformunda geçerli bedava oyun için para veriyoruz.

2018'den bu yana 1,5 milyon TL değerinde destek verdik. Şimdi de 4 yıldır iş ortağımız olan Riot Games ile gençlere yeni bir oyun faydası sunmak üzere harekete geçtik. FreeZone'luların paketlerinde bulunan ve kotadan yemeyen oyun uygulamaları yönüne, hiçbir ücret değişikliği olmadan, 'League of Legends: Wild Rift' mobil oyununu ekledik. 'Wild Rift' oyunu sadece Vodafone FreeZone paketlerinde internetinden yemeden oynanabiliyor. Sunduğumuz Garantili Bit Hızı özelliğiyle, şebekemizde önceliklendirilen FreeZone'lular bu oyunu oynarken en düşük ping garantisine sahip oluyor. Ayrıca, Riot Games ile birlikte ülkemizin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası'nı da düzenleyeceğiz. 'Wild Rift' işbirliğimizle sektörde yeni bir sayfa açacak olmanın heyecanı içindeyiz. Tüm oyunseverleri turnuvamızı takip etmeye davet ediyoruz."

"RIOT GAMES TÜRKİYE OLARAK OYUNCULARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Meltem Bakiler Şahin'in konuşmasından sonra söz alan Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul ise yapılan anlaşmayla ilgili şöyle konuştu:

"Riot Games olarak, uzun yıllardır dijital oyun ekosisteminin bayrak taşıyıcılığını üstleniyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularımıza tüm koşullarda en üst düzey oyun deneyimi yaşatmak öncelikli hedefimiz. Mobil oyun dünyasında pek çok ilke imza atan Wild Rift, teknik detaylarından tasarımına, müziklerinden oyun içi yeniliklerine kadar uzun yıllar boyunca büyük emekler verdiğimiz bir ürünümüz. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Wild Rift'in 2021 Apple Tasarım Ödülü'nü kazanması da bizleri çok heyecanlandırarak onurlandırdı.

Gerek oyuncularımızdan gerekse diğer paydaşlarımızdan aldığımız geri dönüşlerden doğru yolda olduğumuzu anladığımız Wild Rift, bizler için yepyeni bir deneyim yolculuğuna açılan bir kapı oldu. Bu yolculukta elbette tüm paydaşlarımızla birlikte yürüyoruz. Bu kapsamda, geçmişte de birlikte oyuncularımza pek çok yenilik sunduğumuz Vodafone FreeZone markasıyla yeni bir işbirliğine daha imza atmaktan çok mutluyuz. Merkezinde 'oyuncu deneyimi' olan bir şirket olarak, bu işbirliğiyle oyuncularımıza ve sektörümüze sunduğumuz faydayı büyütmeyi hedefliyoruz. Riot Games Türkiye olarak her zaman oyuncularımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

TÜRKİYE'NİN İLK 5G WILD RIFT MOBİL TURNUVASI BAŞLIYOR!

Vodafone FreeZone sponsorluğundaki Türkiye'nin ilk 5G Wild Rift turnuvası başlıyor. Riot Games Espor Sahnesi'nde gerçekleştirilecek turnuva 30 Haziran'da başlayacak. 4 takım halinde 20 kişinin yarışacağı turnuvaya toplam 1200 başvuru alındı. Turnuvanın takım kaptanları "Zeonn" (Necati Akçay), "Immortoru" (Furkan Tekeş), Tolgahan "Oyunbros" Türkben ve "Miafitz"den (Gözde Demiral) olurken, diğer 16 oyuncu sosyal medyada özel bir kurguyla seçilen gönüllülerden olacak.

Vodafone FreeZone X League of Legends Wild Rift turnuvasının canlı yayını da 5G üzerinden verilecek. Turnuva, Vodafone FreeZone YouTube kanalı ve takım kaptanlarının Twitch hesapları üzerinden yayınlanacak.