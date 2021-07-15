Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan Yükseköğretim Bakanı Zeyn ile görüştü
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Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan Yükseköğretim Bakanı Zeyn ile görüştü

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan Yükseköğretim Bakanı Zeyn ile görüştü
Anadolu Ajansı / Ahmed Osama Satti - Haberler | Güncel

Sudan Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İntisar Sagıyrun ez-Zeyn, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nu kabul etti.

Sudan Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İntisar Sagıyrun ez-Zeyn, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nu kabul etti.

Başkent Hartum'daki bakanlık binasında iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki iş birliği projelerinin ele alındığı görüşmeye, Büyükelçilik Müsteşarı Yunus Emre Koçak ve Bakanlık Vekili Sami Şerif de katıldı.

Bakan Zeyn, görüşmeden sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantının verimli geçtiğini söyledi.

Görüşmede Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının (YTB) verdiği lisans, yüksek lisans ve doktora burslarının ele alındığını söyleyen Zeyn, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle duran, lisansüstü öğrencilere yönelik bursların devam etmesini umduklarını ifade etti.

Arap Dili ve Edebiyatı Türk öğrencilere destek

Bilimsel araştırmalar alanının toplantı gündemlerinden biri olduğunu belirten bakan Zeyn, Türkiye'de Arap Dili ve Edebiyatı fakültelerinde okuyan öğrencilere gereken desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla kurulan Mesleki Eğitim Merkezine övgüde bulunan Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı, TİKA'nın Uluslararası Afrika Üniversitesinde mart ayında açtığı "CEZERİ-LAB" adlı laboratuvardan diğer üniversitelerin nasıl istifade edeceğini de görüştüklerini dile getirdi.

Zeyn, bakanlığının politikasının teknik eğitim yönünde olduğunu ve Sudan'ın her bölgesinde teknik üniversite bulundurmaya çalıştıklarını vurguladı.

Akademisyen ve öğrenci değişimine ağırlık verilecek

Zeyn, Sudan'ın Darfur bölgesindeki Niyala'da faaliyetini sürdüren Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Hartum Üniversitesindeki Türkiye Araştırmalar Merkezinin geliştirilmesi ve onlardan en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Neziroğlu da "Sudan, en çok burs verilen ülkelerden biri. İki ülke üniversiteleri arasındaki mutabakat muhtıralarının canlandırılmasını arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ortak eğitim fuarları düzenlenebileceğine, akademisyen ve öğrenci değişimine ağırlık verilebileceğine işaret eden Neziroğlu, "Sudan'daki üniversitelerde Türkçe bölümlerinin açılması konusunda Sayın Bakanın destek sağlamasından memnuniyet duyacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmed Osama Satti

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