Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Kanuni Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor
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Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Kanuni Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Kanuni Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nda inşaat çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nda inşaat çalışmaları sürüyor.

Trabzon'da 2011 yılında temeli atılan ve önemli bir ulaşım altyapısı olarak planlanan Kanuni Bulvarı'nın 2. kısmında çalışmalar Erdoğdu-Boztepe arasında yoğunlaşıyor. Viyadükler üzerinde geçmesi planlanan yolun yapımının en önemli bölümünü bu alanda viyadük inşaatları oluştururken, Boztepe Tüneli ve Bahçecik Tüneli'nin de içinde bulunduğu 5 km'lik kesimin Çukurçayır kavşağına kadar olan kısmı için çalışmalar sürüyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akyazı kavşağından başlayarak, Erzurum yolunun Çağlayan kavşağında son bulacak 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak planlanan Kanunu Bulvarı projesinde 22 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,8 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü bulunuyor.

Şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası trafiğe hizmet veren Karadeniz Sahil Yolu'nun yükünün hafifletecek olan Kanuni Bulvarı'nın tamamlanan bölümleri etap etap hizmete açılıyor. Bugüne kadar 2 bin 439 metre çift tüplü Akyazı Tüneli, Akyazı bağlantılı 444 metre tek tüp tünel ile bin 19 metre uzunluğundaki çift tüp tüneller ve bu yolların sahil bağlantılı yolları 4,5 km, stadyum bağlantılı yolları 4,2 km ve Kanuni Bulvarı 5,8 km olmak üzere yaklaşık 14,5 km yol tamamlanarak trafiğe açıldı.

Kanuni Bulvarı bünyesinde yer alan 534 metre uzunluğundaki çift tüplü Bahçecik Tüneli, 673 metre uzunluğundaki çift tüplü Boztepe Tüneli'nde kazı destek çalışmaları tamamlanırken, üst yapı çalışmaları ise sürüyor.

338 metrelik çift tüplü Çukurçayır 1 Tüneli ve 436 metrelik çift tüplü Gölçayır 1 Tüneli, kazı destek çalışmaları sürerken, 219 metrelik çift tüplü Çukurçayır 2 Tüneli ve 744 metre uzunluğundaki Gölçayır 2 Tüneli'ne ise henüz başlanmadığı öğrenildi. - TRABZON

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Kanuni Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor
Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Kanuni Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor
Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Kanuni Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor
Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Kanuni Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor
Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Kanuni Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor
Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Kanuni Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor
Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Kanuni Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor
Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Kanuni Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor
Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Kanuni Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor
Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Kanuni Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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