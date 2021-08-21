Türkiye'nin en doğusundaki Kızıldağ, tarihi ve doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor
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Türkiye'nin en doğusundaki Kızıldağ, tarihi ve doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor

Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki tarihi zenginliği ve doğal güzelliğiyle dikkati çeken Kızıldağ'a doğaseverler ilgi gösteriyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki tarihi zenginliği ve doğal güzelliğiyle dikkati çeken Kızıldağ'a doğaseverler ilgi gösteriyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılarak huzura kavuşan Doğu Anadolu Bölgesi, çok sayıda doğa sporcusunu ve doğaseveri ağırlıyor.

Tuzluca ilçesinde bulunan Kızıldağ da adını aldığı çorak ve kırmızı toprak yapısı, konumu ve tarihiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasında yer alan Kızıldağ'ın zirvesine uzun bir yolculuğun ardından ulaşan ziyaretçiler, burada doğal güzellikleri, sınırı oluşturan Aras Nehri'ni ve eskiden İpekyolu'nun güvenliğinin sağlandığı Kızıl Kale'yi görme fırsatı buluyor.

"360 derecelik görüş açısıyla güzel bir manzarayla karşılaşıyorsunuz"

Doğa sporcularından Aygül Kaplanseren, AA muhabirine, her yıl Doğu Anadolu'nun farklı bölgelerini gezdiklerini, bu yıl da arkadaş grubuyla birlikte Iğdır'ı gezmeye geldiklerini söyledi.

Kızıldağ'ın bölgede mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunduğunu ifade eden Kaplanseren, şöyle konuştu:

"Ermenistan sınırında bulunun Kızıldağ'ın zirvesine yaklaşık 1 saat süren tırmanış ve yürüyüşle ulaştık. Buradaki tarihi, güzel kaleyi görme fırsatını bulduk. Aras Nehri'nin hemen kıyısındayız, zirveye çıktığınızda inanılmaz, 360 derecelik bir görüş açısıyla güzel bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Burası çok bilinen bir yer değil ama biz buraya geldikçe, yapacağımız paylaşımlarımızla farklı bölgelere gidenlerin buraya gelmelerine vesile olacağımızı düşünüyorum. Bu bölgeye bir kez geldiğinizde her yıl gelme ihtiyacı hissediyorsunuz. Her zaman buralara gelmeyi düşünüyorum."

"Burası her yerde görebileceğiniz bir yer değil"

Doğaseverlerden Ömer Döndüren de bölgeye kuş gözlemi yapmak için geldiğini ve bu alanın flora ve fauna zengini olduğunu anlattı.

Bölgenin keşfedilmeyi beklediğini dile getiren Döndüren, şunları kaydetti:

"Buraya baktığımızda çöl gibi görünüyor ama çok değerli bir ekosisteme sahip. Aras Nehri kıyısında ve Ermenistan sınırında yer alan bu alan çok özel bir yer. Yüksek dağ bozkırı dediğimiz bir özelliğe sahip, yani her yerde görebileceğiniz bir yer değil. Ben burayı çok güzel ve etkileyici buldum. Kayalık bir alanda tırmandık ama bu manzaraya değer. Burada çok vakit geçirmek isterim, sabahtan akşama kadar burada dursam inanın bıkmadan manzarayı, kuşları, börtü böcekleri izlerim."

Türkiye'nin en doğusundaki Kızıldağ, tarihi ve doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor
Türkiye'nin en doğusundaki Kızıldağ, tarihi ve doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor
Türkiye'nin en doğusundaki Kızıldağ, tarihi ve doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor
Türkiye'nin en doğusundaki Kızıldağ, tarihi ve doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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