Türkiye'nin en büyük lavanta vadisinde off-road şöleni KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bulunan, Türkiye'nin en büyük lavanta vadisininde off-road oyunları düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bulunan, Türkiye'nin en büyük lavanta vadisininde off-road oyunları düzenlendi.

Elbistan Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü'nün (ELOFF) iş birliğinde, lavanta vadisinde gerçekleştirilen offroad oyunları, 4x4 araç pilotlarının zorlu parkuru aşmak için gösterdikleri çabalarla başladı. Halkın büyük ilgi gösterdiği off-road oyunları öncesinde ELOFF üyeleri, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'le birlikte lavanta vadisinin çevresinde araçları ile gezdi. Lavanta vadisindeki turun ardından Belediye Başkanı Gürbüz'ün işaretiyle off-road oyunları başladı. 25 pilotun katıldığı off-road oyunlarında su dolu derin çukurdan çıkamayanların yardımına ise kulüp üyeleri iş makineleriyle yetişti. Çukurlardan geçen, tümseklerden zıplayan, metrelerce yükseldikten sonra yere çakılan araçlardan kopan parçalar piste dağıldı. Pilotlar ise araçlarının dağılıp dökülmesine aldırış etmeden parkuru tamamlamaya çalıştı. Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz, lavanta vadisinde off-road şölenini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çok sayıda araçla gösteri yarışı yapıyoruz. 1,5 milyon metrekarelik Türkiye'nin en büyük lavanta vadisindeyiz. Pistimizi de buraya yaptık. Tüm yarışsever vatandaşlarımıza keyifli bir gün diliyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde bu parkurda ulusal çapta bir off-road yarışı yapmayı planlıyoruz. Off-roada gönül vermiş tüm sporcuları burada ağırlamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA