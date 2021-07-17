Türkiye'nin en büyük kurban satış ve kesim tesislerinden biri olan Bülbülpınarı bayrama hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin en büyük kurban satış ve kesim tesislerinden biri olan Bülbülpınarı bayrama hazır

Türkiye'nin en büyük kurban satış ve kesim tesislerinden biri olan Bülbülpınarı bayrama hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Bülbülpınarı Mevkii'nde 110 bin metrekarelik alana yapılan ve Türkiye'nin en büyük tesislerinden biri olma özelliğini taşıyan kurban satış ve kesim tesisinde hazırlıklar tamamlandı.

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Bülbülpınarı Mevkii'nde 110 bin metrekarelik alana yapılan ve Türkiye'nin en büyük tesislerinden biri olma özelliğini taşıyan kurban satış ve kesim tesisinde hazırlıklar tamamlandı.

Kocasinan Belediyesi, Oymaağaç'ta bulunan 40 bin metrekarelik kurban satış ve kesim alanını, vatandaşların bayramı daha rahat geçirebilmeleri için Erkilet Bülbülpınarı Mevkii'ne taşıdı. 110 bin metrekarelik alana kurulan tesiste, 250 adet kurban satış alanı, 3 büyükbaş hayvan kesim alanı, 2 küçükbaş hayvan kesim alanı, bekleme, seyir alanı ve bin 200 araçlık otoparkta bulunuyor. Bayramın 1 ve 2'inci günlerinde 500 büyükbaş hayvanın kesileceği tesiste, korona virüs kuralları çerçevesinde alınan tedbirlerde üst seviyede

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem, "Kocasinan Belediyesi olarak 2014 yılından beri Oymaağaç bölgesinde bu hizmeti sunmaktayız. Oradaki kurban satış ve kesim noktamız yaklaşık 40 bin metrekareden oluşan bir alandı. Başkanımızın talimat ve direktifleri, destekleri ile oradaki kesim satış noktamızı oranın 3 katın büyüklüğündeki Bülbülpınarı'ndaki alana taşımış bulunmaktayız. Kurban satış ve kesim noktamızı 1.5 aydır burada çalışan tüm ekiplerin gayretiyle bu hale getirdik. Kurban ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlarımıza bayramın 1 ve 2'inci gününde yaklaşık 280 çalışanımızla birlikte korona virüs kuralları çerçevesinde güzel bir hizmet sunmak için gayret göstermekteyiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz de; pandemi kurallarına dikkat etmeleridir. Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini huzur, sağlık ve mutluluk içerisinde yerine getirmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız" ifadelerini kullandı.

Herdem, "Bülbülpınar kurban satış ve kesim noktamız yaklaşık 110 metrekarelik alana kurulmuştur. Bu özelliği ile Türkiye'nin en büyük kurban satış ve kesim noktalarından biridir. Burada 250 adet kurban satış noktası, 3 tane büyükbaş hayvan kesim ünitesi, 2 tane küçükbaş hayvan kesim noktası, bin 200 araçlık otoparkımız, bekleme ve seyir alanlarıyla birlikte burası en büyük kurban satış ve kesim alanlarından birisidir. Burada bayramın ilk ve ikinci günü olmak üzere 500 büyükbaş hayvanın kesimi gerçekleştirilecek. Büyükbaş hayvanımız kesim ünitesine geldiği zaman yaklaşık 4 dakikada kesiliyor, yüzülüyor ve 4 parçaya ayrılıp vatandaşımıza teslim ediliyor" dedi. - KAYSERİ

Türkiye'nin en büyük kurban satış ve kesim tesislerinden biri olan Bülbülpınarı bayrama hazır
Türkiye'nin en büyük kurban satış ve kesim tesislerinden biri olan Bülbülpınarı bayrama hazır
Türkiye'nin en büyük kurban satış ve kesim tesislerinden biri olan Bülbülpınarı bayrama hazır
Türkiye'nin en büyük kurban satış ve kesim tesislerinden biri olan Bülbülpınarı bayrama hazır
Türkiye'nin en büyük kurban satış ve kesim tesislerinden biri olan Bülbülpınarı bayrama hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 190 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 190 milyonu geçti
Son dakika haberi! Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında 113 kilometreyi bulan tüneller kazdığı ortaya çıktı
Son dakika haberi! Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında 113 kilometreyi bulan tüneller kazdığı ortaya çıktı
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji Uzmanı, 'Güneşe çıkmayın' uyarısı yaptı
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji Uzmanı, "Güneşe çıkmayın" uyarısı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Gülşen Emre Altuğ Düm Tek Tek
Spor Ali Koç Mesut Özil Alper Yılmaz Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin en büyük kurban satış ve kesim tesislerinden biri olan Bülbülpınarı bayrama hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 15:48:59. #1.14#

title