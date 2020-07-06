'Türkiye'nin en büyük dönme dolabı', Lunapark izniyle birlikte kapılarını açtı
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'Türkiye'nin en büyük dönme dolabı', Lunapark izniyle birlikte kapılarını açtı

'Türkiye'nin en büyük dönme dolabı', Lunapark izniyle birlikte kapılarını açtı Bir tur 18 dakika sürüyor kenti ayakların altına seriyor 90 metre yüksekliği, 400 ton ağırlığıyla Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük dönme dolabında heyecan başladı Antalya'da korana virüs...

06.07.2020 17:22 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:32

'Türkiye'nin en büyük dönme dolabı', Lunapark izniyle birlikte kapılarını açtı

Bir tur 18 dakika sürüyor kenti ayakların altına seriyor

90 metre yüksekliği, 400 ton ağırlığıyla Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük dönme dolabında heyecan başladı

ANTALYA - Antalya'da korana virüs tedbirleri kapsamında mart ayında ve 400 ton ağırlığında 90 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise ikinci büyük dönme dolabına sahip lunapark normalleşme süreciyle birlikte yaklaşık 4 ay sonrası misafirlerine kapılarını açtı. Maske, sosyal mesafe ve hijyenin ön planda tutulduğu lunaparka gelen misafirlerin ilk adresiyse Antalya'nın manzarasını ayaklar altına seren dev dönme dolap oldu.

Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan ve Antalya'yı bir uçtan diğer uca görme imkanı sağlayan 400 ton ağırlığı, 90 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük, Avrupa'da ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki 'London Eye Londra'nın Gözü'den sonra ikinci büyük dönme dolabına sahip Lunapark, bugün açıldı. Açılış haberini alan Antalyalılar, lunaparka gelerek uzun süredir uzak kaldıkları eğlenceye yaklaşık 4 ay sonra kaldıkları yerden devam etti. Vatandaşların lunaparkta ilk tercihi ise dev dönme dolap oldu. Jeton yerine kartlı biniş imkanının sunulduğu lunaparkın girişinde vatandaşların ateşleri ölçüldü. Tedbirler kapsamında lunaparka maskesiz misafirler alınmadı, makine önlerinde sosyal mesafe kuralı ön planda tutuldu. İşletme içerisinde ise binilen makinelerde yarı doluluk oranı göz önüne alındı.

"Çok mutluyuz"

Türkiye genelinde 120 lunapark işletmesinin açıldığını kaydeden işletmenin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Etke, pandemi döneminde ilk kapatılan ve en son açılan işletmelerin lunaparklar olduğunu ve açılış kararından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Lunaparkların genel misafir potansiyelinin küçük yaştaki çocuklar olduğuna işaret eden Etke, bu sebepten dolayı hijyen kurallarına önem verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye'nin en büyük dönme dolabına sahibiz. Büyük bir özlem oluştuğunu düşünüyoruz. Girişlerde misafirlerimizin ateşleri ölçülecek. Aynı zamanda maskesi olmayanlara maske tedarik edilecek. Bütün takımlarımızda sosyal mesafe olacak şekilde hazırlandı. Bir dolu bir boş şekilde misafirlerimizi ağırlayacağız. Normalde dönme dolabımızda kabinlerimiz 10'ar kişilik, biz 4'er kişi alıp çapraz şekilde oturtacağız." dedi.

"Bütün tedbirler alınmış"

Eğlencenin tadını çıkaran vatandaşlardan Ümmü Arıcı, "Açıldığı için çok mutluyuz. Büyük bir merakla bekliyorduk. Sosyal mesafe kuralları konulmuş. Bütün tedbirler alınmış. Gayet memnunuz." dedi.

Burçin Akdoğan da, " Uzun zamandır açılmasını bekliyorduk. Bayadır evde kalmıştık. Eğlenmek için iyi bir fırsat. Gelirken tedirgindik ama her şey kurallara uygun şekilde yapılmış. Şuanda eğleniyoruz. Buradan manzara çok güzel gözüküyor. Antalya'nın her tarafını buradan görebiliyoruz. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük dönme dolabına bindiğinden dolayı çok keyif aldığını belirten İsmail Araç ise, "Manzara baya bir güzeldi. Bu kadar yüksek olduğunu beklemiyorduk. Antalya resmen ayağımızın altındaydı" ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin en büyük dönme dolabı', Lunapark izniyle birlikte kapılarını açtı

Kaynak: İHA

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