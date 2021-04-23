Türkiye'nin en büyük bayrak direklerinden biri Kayseri OSB'ye dikildi
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Türkiye'nin en büyük bayrak direklerinden biri Kayseri OSB'ye dikildi

Türkiye'nin en büyük bayrak direklerinden biri Kayseri OSB'ye dikildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, Organize Sanayi Bölgesi'ne diktikleri bayrak direğinin ülkemizin en büyük direklerinden birisi olduğunu söyledi.

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, Organize Sanayi Bölgesi'ne diktikleri bayrak direğinin ülkemizin en büyük direklerinden birisi olduğunu söyledi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da ülkenin en büyük bayrak direğine Türk Bayrağının çekildiğini hatırlatarak, Kayseri'nin de bu alanda önde gelen şehirlerden olduğunu belirtti. Nursaçan, 2016 yılında Kayseri OSB içine diktikleri 72 metrelik bayrak direğinde 600 metrekarelik bayrağımızın dalgalandığını kaydetti.

Nursaçan, Türk Milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul-Çamlıca Tepesi'ne dikilen bayrak direğine değindi. 111 metre yüksekliğindeki bayrak direğinin bayram vesilesiyle ülkemize verilmiş değerli bir armağan olduğunu ifade eden Nursaçan, emeği geçenlere teşekkür etti.

En büyük bayrak direği bulunan iller arasında Kayseri'nin de yerinin olduğunu dile getiren OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Ay Yıldızlı şanlı bayrağımızın, Cumhurbaşkanımızın da katıldığı törenle 111 metrelik bayrak direğine çekildiğini gururla izledik. Şanlı bayrağımızın dalgalandığı çok uzak noktalardan bile görülebilecek. Tıpkı Kayseri'de bizim diktiğimiz bayrak direğindeki ay yıldızlı bayrağımız gibi. 2016 yılında Kayseri OSB'de diktiğimiz 72 metre uzunluğundaki bayrak direğimiz bu alanda ülkemizin en yüksek direklerinden birisi. 15 Temmuz Şehitler Parkı içerisinde yer alan bayrak direğimizde 5 yıldır 600 metrekare büyüklüğündeki dev bayrağımız dalgalanıyor" dedi. - KAYSERİ

Türkiye'nin en büyük bayrak direklerinden biri Kayseri OSB'ye dikildi
Türkiye'nin en büyük bayrak direklerinden biri Kayseri OSB'ye dikildi
Türkiye'nin en büyük bayrak direklerinden biri Kayseri OSB'ye dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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