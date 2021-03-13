Türkiye'nin de katılımıyla Irak'ta 1. Uluslararası Su Konferansı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen 1. Uluslararası Su Konferansı'na Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu video konferans aracılığıyla katıldı.

Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşid Hamdani'nin hazır bulunduğu konferansta, Suriye ve Hollanda'dan temsilciler yer alırken Ürdün de video konferans yöntemiyle iştirak etti.

"Türkiye'nin su konusundaki zihni gayet net"

Konferansın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Bağdat'ta su meselesiyle ilgili uluslararası boyutu olan bir konferansın ilk defa düzenlendiğine dikkati çekerek, "Türkiye, su konusundaki iş birliğinde Irak'a olumlu yaklaşıyor. Cumhurbaşkanımızın Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu konuşma yaptı (video konferans) ve 8 kişilik heyetle katılıyoruz." dedi.

"Bizim, diğer katılımcılardan farkımız, su konusunda zihnimizin gayet net olması." diyen Yıldız, Türkiye ve Irak arasında su meselesinde ikili iş birliğinin esasını teşkil eden ortak mutabakat zaptının olduğunu hatırlattı ve bunun gelecek dönemde hayata geçirileceğini aktardı.

Büyükelçi Yıldız, Eroğlu'nun 2019'daki Irak ziyaretine de değinerek, o zaman Irak tarafına su sorunuyla ilgili eylem planı sunulduğunu söyledi.

Yıldız sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu (eylem planı), içinde çok özel ve belli bölgelere ve ihtiyaç alanlarına ait plan ve projeleri de kapsayan bir eylem planıdır. Türkiye'nin hem ilkesel hem de uygulama düzeyinde Irak'ın su sorununa karşı ihtiyaçlarının karşılanması noktasında zihni gayet net. İlkesel düzeydeki ayrılık hep karşımıza çıkıyor o da Irak'ın meseleye su paylaşımı sorunu olarak bakmasından kaynaklanıyor.

Bunun su paylaşımının çok ötesinde nedenlerinin olduğunu ve Irak'ın suyu iyi kullanması gerektiğini her taraf çok iyi biliyor. 2018 yılındaki kuraklık ve 2019'daki sel bu ülkenin suyu iyi kullanamadığını hepimize gösterdi. Türkiye'nin bu alanda hem teknik hem de insan kaynakları düzeyinde Irak'a tecrübelerini aktarmak istiyoruz."

Uluslararası Su Konferansı iki gün boyunca devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp