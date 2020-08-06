Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl: Türkiye Lübnan'ı yalnız bırakmayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl: Türkiye Lübnan'ı yalnız bırakmayacak

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, "Türkiye Lübnan'ı yalnız bırakmayacak" dedi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl: Türkiye Lübnan'ı yalnız bırakmayacak
06.08.2020 05:31 | Son Güncelleme: 06.08.2020 05:35

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, "Türkiye Lübnan'ı yalnız bırakmayacak" dedi.

Türkiye'den Lübnan'a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağı Beyrut'a inişinde karşılayan Çakıl, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Lübnan'a arama kurtarma çalışmalarında yardım amaçlı sağlık ekibinin ulaştırıldığını belirten Çakıl, Türkiye'nin Lübnan'ı yalnız bırakmayacağını söyledi.

Arama kurtarma ve sağlık ekibinin başında Beyrut'a gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu "felaket bitene kadar buradayız" dedi.

Güllüoğlu ekip olarak Beyrut'ta 40 kişi olduklarını, üzerlerine düşen desteği vereceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli gönderdi.

Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti 3. Sayfa
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı...
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek Güncel
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek
Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu Dünya
Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim 3. Sayfa
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Parti kuracağı konuşulan İnce, Hüsamettin Cindoruk ve Mesut Yılmaz'la görüştü mü? İddialara canlı yayında yanıt verdi
Parti kuracağı konuşulan İnce, Hüsamettin Cindoruk ve Mesut Yılmaz'la görüştü mü? İddialara canlı yayında yanıt verdi
Eve gizlice girip kendisine saldıran eşinin elinden 'Tamam barışacağım' diyerek kurtuldu
Eve gizlice girip kendisine saldıran eşinin elinden 'Tamam barışacağım' diyerek kurtuldu
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı
Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı
Ünlü iç giyim markası Penti'ye siber saldırı
Ünlü iç giyim markası Penti'ye siber saldırı
Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu
Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu
Şiddete uğrayan kadın 'pizza siparişi' bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı
Şiddete uğrayan kadın "pizza siparişi" bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını '66' ile değiştirdi
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi
Beyrut'taki patlamanın geride bıraktığı kaos ve yıkım fotoğraflara böyle yansıdı
Beyrut'taki patlamanın geride bıraktığı kaos ve yıkım fotoğraflara böyle yansıdı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Ümit Dündar Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Sezen Aksu Coşkun Sabah Acun Ilıcalı
Spor Beto Okan Buruk Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir İrfan Can Kahveci
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl: Türkiye Lübnan'ı yalnız bırakmayacak - Beyrut
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 05:54:23. #1.14#
title