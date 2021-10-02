Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, Bakü Türk Eğitim Kurumu öğretmenleriyle bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, Bakü Türk Eğitim Kurumu öğretmenleriyle bir araya geldi

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, Bakü Türk Eğitim Kurumu öğretmenleriyle bir araya geldi

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Eğitim Kurumu öğretmenleriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Eğitim Kurumu öğretmenleriyle bir araya geldi.

Büyükelçi Bağcı, Bakü Türk Eğitim Kurumunu ziyaret ederek 2021-2022 eğitim yılı öğretmenler kurulu toplantısına katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu, şehitlerin saygı duruşu ile anıldığı etkinlikte konuşan Bağcı, öğretmenleri yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla kutladı, onlara başarılar diledi.

Bağcı, yaklaşık 2 yılın ardından Azerbaycan'da yüz yüze eğitimin başladığını hatırlatarak öğretmenlere, öğrencilerin okulla bağlarının güçlü tutmaları tavsiyesinde bulundu.

Dijitalleşme ile bilgiye erişimin artık daha kolay hale geldiğini fakat buna rağmen okulun öneminin de azalmadığını vurgulayan Bağcı, "Sosyal ortamı diri tutmak, değerleri öğrencilere kazandırmak, vatan, millet, bayrak duygularını koruyarak daha yükseğe taşımak, iyilik yapmayı, dostluğu korumayı, yalan söylememeyi, mazlumun yanında olmayı çocuklara aşılamak hassasiyetle üzerinde durmanız gereken konulardır." dedi.

Bağcı, Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni köprüler kurmak için gayret ettiklerini vurgulayarak "Bu gençlerin tek millet bilinciyle yetiştirilmesi önemli. Burası iki devletin et ve tırnak olarak birleştiği, tek millet olduğu bir mekan." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Bakü Eğitim Müşaviri Nihat Büyükbaş Azerbaycan'daki eğitim faaliyetleriyle ilgili konuşma yaptı, Bakü Türk Eğitim Kurumu Müdürü Nurullah Yazıcı da okulla ilgili brifing verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Eğitim Kurumu, 1993'ten itibaren faaliyet gösteriyor. Bünyesinde ana okulu, ilkokul, ortaokul ve liseyi barındıran Bakü Türk Eğitim Kurumunda 2 bin 500'den fazla öğrenci eğitim alıyor, çoğu Türkiye'den 100 öğretmen görev yapıyor.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, Bakü Türk Eğitim Kurumu öğretmenleriyle bir araya geldi

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, Bakü Türk Eğitim Kurumu öğretmenleriyle bir araya geldi

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, Bakü Türk Eğitim Kurumu öğretmenleriyle bir araya geldi

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, Bakü Türk Eğitim Kurumu öğretmenleriyle bir araya geldi

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
Devletten destek aldı, Türkiye'nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu kurdu

Devletten destek aldı, Türkiye'nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu kurdu

 Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti

Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti

 Türkiye'de 28 bin 873 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 873 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Donald Trump Devlet Bahçeli Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Pınar Deniz Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, Bakü Türk Eğitim Kurumu öğretmenleriyle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 14:35:59. #1.17#