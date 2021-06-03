Türkiye'nin Arnavutluk'ta açtığı hastane Türk-Arnavut dostluğunu pekiştirecek
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Türkiye'nin Arnavutluk'ta açtığı hastane Türk-Arnavut dostluğunu pekiştirecek

Anadolu Ajansı / Olsi Shehu - Haberler | Güncel

Türkiye'nin sağladığı mali destekle inşa edilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, Arnavutluk vatandaşlarına hizmet vermeye başladı.

Türkiye'nin sağladığı mali destekle inşa edilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, Arnavutluk vatandaşlarına hizmet vermeye başladı.

Hastanenin Genel Direktör Yardımcısı ve Kurucu Başhekimi İlkay Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Ocak'ta Türkiye'ye resmi ziyareti gerçekleştirdiğini anımsatan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan ortak basın toplantısında, geçmişi çok uzun yıllara dayanan Arnavut-Türk kardeşliğini pekiştirmek amacıyla hastanenin inşasına karar verildiğini aktardı.

Hastanenin yapımının 68 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını hatırlatan Güler, 21 Nisan'da Başbakan Rama, Arnavutluk Sağlık Bakanı Ogerta Manastirliu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla hastanenin resmi açılışın yapıldığını, bu açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığını söyledi.

Türkiye'den, konusunda oldukça deneyimli olan doktor ve diğer sağlık personelinden oluşan 56 kişilik grup ile Arnavut personeliyle beraber hizmet vermeyi planladıklarını aktaran Güler, "Amacımız son 18 yıldır sağlık sisteminde elde ettiğimizi tecrübeleri, yönetim anlayışımızı, kaliteli hizmet sunumunu Arnavut doktorları olmak üzere tüm Arnavut personeliyle birlikte ortak çalışarak onlara aktarmak. Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunacak şekilde kurgulanan hastanemizde ayrıca eğitim seminer gibi bu konularda da personellere yoğun destekte bulunacağız." diye konuştu.

Hastaneye 27 Mayıs'ta hasta kabulüne başladıklarını kaydeden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 Mayıs'ta iki operasyonla ameliyathanemizi açtık. Şimdiden Arnavut halkının yoğun ilgisiyle karşılaştık, bizi çok fazla mutlu etti bu durum. Tüm personelimizle birlikte, Arnavut ve Türk personeliyle birlikte çok güzel işler yapacağımızı, Arnavut-Türk dostluğunun daha da pekişmesine katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz, hedefliyoruz."

"Şu anda sadece planlama üzerine çalışıyoruz"

Arnavut personelinin bir parçası olan genel cerrah Frenki Vila da hastaların hizmetten memnun olduklarını dile getirdi.

Personelin de çalışma şartlarından memnun olduğunu aktaran Vila, "Kuşkusuz ki duygular pozitif. Şartlar, özellikle de sıfırdan başlayan yeni bir hastane için mükemmel. Zorluk derecesini giderek artıracağımız cerrahi müdahalelerle başladık. Şu anda sadece planlama üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk meslektaşlarıyla yaptıkları iş birliğinin verimli olmasının yanı sıra çok iyi bir iş birliği olduğunu vurgulayan Vila, "Türk personelinin bize rehberlik etmesi ve bize genel olarak tıp hakkında, aynı zamanda kendimle ilgili ameliyat hakkında daha fazla şey öğretmesi için verilen fırsattan dolayı şanslı olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız"

Hastanenin hizmetlerinden yararlanan ilk hastalardan biri olan Ndrec Pergjegji, hastanede oldukça kaliteli bir hizmet aldığını ve çok özverili bir personelle karşılaştığını söyledi.

Türk ile Arnavut personeli arasındaki iş birliğinin yüksek seviyede olduğunu anlatan Pergjegji, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Arnavutluk hükümetine, bu hastaneyi bu kadar güzel ve görkemli yaptıkları için minnettarız. Çok memnunuz." dedi.

Pergjegji, hastanenin Arnavutluk sağlık sistemine büyük bir katkı olduğunu, Türk ve Arnavut sağlık çalışanlarının mükemmel hizmet sunduğunu söyledi.

Hastanede ameliyat olan Shkelqim Liçaj da hizmetin çok iyi olduğunu belirterek "Personel, doktorlar, hemşireler, herkes sorumlulukla hareket ediyor. Bizdeki çok sorunlu durumun aksine temizlik, düzen var." değerlendirmesinde bulundu.

Hastane 150 yatak kapasiteli

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi 21 Nisan'da Arnavutluk Başbakanı Rama, Arnavutluk Sağlık Bakanı Manastirliu ve Türkiye Sağlık Bakanı Koca'nın katılımı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle iştirak ettiği törenle açıldı.

Toplam 17 bin 425 metrekare alana kurulu, 150 yataklı hastanede, 6 ameliyathane ve 6 poliklinik bulunuyor.

Geçiş döneminde Türk ve Arnavut sağlık personelinin ortak yönetileceği hastanede, ilk kez hastane özerkliği modeli uygulanıyor.

Hastane acil tıp, kardiyoloji, nöroloji, genel cerrahi, kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, üroloji, kulak burun boğaz, beyin cerrahisi ortopedi, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, iç hastalıkları, nöroloji, gastroenteroloji, anestezi, radyoloji branşlarında hizmet veriyor.

Türkiye'nin Arnavutluk'ta açtığı hastane Türk-Arnavut dostluğunu pekiştirecek
Türkiye'nin Arnavutluk'ta açtığı hastane Türk-Arnavut dostluğunu pekiştirecek
Türkiye'nin Arnavutluk'ta açtığı hastane Türk-Arnavut dostluğunu pekiştirecek
Türkiye'nin Arnavutluk'ta açtığı hastane Türk-Arnavut dostluğunu pekiştirecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Olsi Shehu

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