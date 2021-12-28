Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 konut sahiplerine teslim edildi

Arnavutluk'un Laç şehrinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen deprem konutları, sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Konut teslim törenine katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Proje, kendisi bu bölgede doğmuş, bu bölgede büyümüş ve bu bölgenin insanıymış gibi bütün imkanlarını, iyilik ve dayanışma gücünü ortaya koyan kadim dostum Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel himayeleri altında gerçekleştirildi" dedi.

Türkiye'nin Arnavutluk'un Laç şehrinde 2019 yılında meydana gelen depremin ardından başlattığı konut projesinde sona gelindi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 522 konut, düzenlenen törenle depremzedelere teslim edilmeye başlandı. Konut teslim törenine Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ile Yeniden İnşaat ve Reform Bakanı Arben Ahmetaj, Kurbin Belediye Başkanı Majlinda Cara ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük katıldı. Törende konuşan Arnavutluk Başbakanı Rama, 2 sene önceki deprem sonrasında ülkenin 11 belediyesinde yürütülmekte olan yeniden inşaat programı kapsamında Laç şehrinde yapılan konutların finansmanının Türkiye tarafından sağlandığını" söyledi. Başbakan Rama, "Bu proje sosyal medyada bazılarının karşısına çıktığı zaman etik olmayan söylemlere maruz kaldı. Ancak proje, kendisi bu bölgede doğmuş, bu bölgede büyümüş ve bu bölgenin insanıymış gibi bütün imkanlarını, iyilik ve dayanışma gücünü ortaya dostum Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel himayeleri altında gerçekleştirildi" ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. Başbakan Yardımcısı Ahmetaj ve Kurbin Belediye Başkanı Cara da projeyi hayata geçiren Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"TÜRKİYE OLARAK İHTİYAÇ DUYDUĞU HER ŞARTTA ARNAVUTLUK'A VE ARNAVUT KARDEŞLERİMİZE YARDIM ELİMİZİ UZATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ise Türkiye'nin doğal afetleri en ağır şekilde yaşayan ve tecrübe eden bir ülke olduğunu ifade ederken, bu tecrübeler ışığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla dost ve kardeş Arnavut halkı için depremin hemen akabinde tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti. Büyükelçi Yörük, Fier Arnavutluk-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni rekor bir zamanda inşa ettikleri gibi bu projeyi de pandemi ve olumsuz koşullara rağmen rekor bir zamanda ve modern bir mimari ile gerçekleştirdiklerini söyledi. TOKİ'ye ve inşaatını gerçekleştiren Albayraklar İnşaat Şirketi'ne teşekkürlerini sunan Büyükelçi Yörük konuşmasında, "Türkiye olarak ihtiyaç duyduğu her şartta Arnavutluk'a ve Arnavut kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman Arnavut kardeşlerimize ve Balkanlar'daki tüm dost ülkelerin ve milletlerin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Depremde evlerini kaybeden ve bu proje sayesinde yeni evine kavuşan Ndue Shehu, "Türkiye evlerimizi yaptı. Çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Arben Arten Kuli ise çok mutlu olduklarını, teknik ve donanım olarak çok daha iyi bir eve kavuştukları için Türkiye'ye teşekkür ettiğini söyledi.

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen depremin ardından depremzedeler için konut inşası talimatı vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanlığı arasında konut inşası için iş birliği protokolü imzalanmıştı. Laç'ta 1 yıl önce başlayan ve TOKİ tarafından yapılan proje kapsamında evlerini kaybeden 522 Arnavut vatandaşı için ev, 37 dükkan ve park alanları inşa edilirken, projenin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle katılmıştı.

Arnavutluk'taki 6.4 büyüklüğündeki depremde en az 49 kişi hayatını kaybederken, 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Ayrıca yaklaşık 17 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Öte yandan bugün Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayında Arnavutluk'u ziyaret etmeyi planladığını ifade etmişti.

(Malik Hasa/İHA)