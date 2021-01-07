Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı

CNN International muhabiri Clarissa Ward, ABD'deki olaylar sonrası Türkiye'den yapılan uyarı açıklamasını "Bu tam da bir ABD basın bülteninde, kriz veya isyan sırasında Orta Doğu'daki bir şehirde olabilecek Amerikan vatandaşları için okumaya alıştığımız türden bir dil" şeklinde yorumladı.

ABD'de Kasım ayında gerçekleşen başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı. Oy sayımında hile olduğunu savunan ABD Başkanı Donald Trump ise yenilgiyi kabul etmediğini her fırsatta dile getirdi. Dün Trump'ın bir konuşmasında bu düşüncelerini tekrar dile getirmesinden sonra, destekçileri Kongre binasını bastı. Polis ve askerin müdahale ettiği olaylarda, 4 kişi yaşamını yitirdi.

"ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"

Tüm dünyanın yakından takip ettiği kaosla beraber farklı ülkelerden de peş peşe açıklamalar geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD'deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz"

AYNI ÜSLUBUN BEYAZ SARAY TARAFINDAN KULLANILDIĞINI BELİRTTİ

CNN International muhabiri Clarissa Ward ise Ankara'dan Türk vatandaşlarına yönelik uyarı açıklamasının dilini ABD'den görmeye alışık olduklarını söyledi. Bakanlığın açıklamasını okuyan Ward, Washintgon'a karşı üslubun daha önce Beyaz Saray tarafından kullanıldığını söyledi.

"AMERİKAN VATANDAŞLARI İÇİN ALIŞTIĞIMIZ BİR DİL"

Ward, "Bu tam da bir ABD basın bülteninde, kriz veya isyan sırasında Orta Doğu'daki bir şehirde olabilecek Amerikan vatandaşları için okumaya alıştığımız türden bir dil" diye konuştu.

"ŞAŞIRTICI"

Yorumunun devamında CNN muhabiri, "Bu türden bir dille Türkiye gibi ülkelerin vatandaşlarını ABD başkenti çevresinde bulunmanın tehlikeli olduğu konusunda uyardığını görmek şaşırtıcı" görüşünü paylaştı.

"DEMOKRASİDEN YANA OLDUK, TAVSİYE EDERİZ"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da çıkan olaylara ilişkin, "ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz" ifadelerini kullanmıştı.