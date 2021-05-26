KSO Başkanı Kütükcü'den Konyalı firmalara tebrik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KSO Başkanı Kütükcü'den Konyalı firmalara tebrik

KSO Başkanı Kütükcü'den Konyalı firmalara tebrik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu açıklanırken, geçtiğimiz yıl 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 7 firma ile yer alan Konya'nın firma sayısı bu yıl 8'e yükseldi.

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu açıklanırken, geçtiğimiz yıl 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 7 firma ile yer alan Konya'nın firma sayısı bu yıl 8'e yükseldi.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, "Pandemiye ve ekonomideki tüm zorluklara rağmen üreten, şehrimizi sanayi devleri listesinde temsil eden tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarını kutluyorum" dedi. Konya'nın ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarının belirlendiği Türkiye 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 listesinde 8 firma ile temsil edildiğini ifade eden Kütükcü, "Bu yıl listedeki firmalarımızdan Konya Şeker 48. sırada, Eti Alüminyum 155. sırada, Panagro Tarım ve Hayvancılık 160 sırada, AYD Otomotiv 232. sırada, Tümosan Motor 381. sırada, Enka Süt 450. sırada, Ova Un 465. sırada, Safa Tarım 476. sırada yer almıştır. Listede yer alan tüm sanayi kuruluşlarımızı tebrik ediyor, şehrimize ve ülkemize olan katkılarından dolayı kutluyorum."

Konya, üreten şehir olma kimliğini korudu

Açıklamasında Konya'nın güçlü sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri ile son dönemde Türk sanayisinde çok daha güçlü bir şekilde yer almaya devam ettiğini vurgulayan Kütükcü, "Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandeminin zorluklarına rağmen Konya olarak üretimden asla vazgeçmedik. Konya Sanayi Odası olarak bu süreçte, şehrimizin üretim hayatının ve ihracatının kesintisiz sürmesi için pek çok çalışma yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın da katkısıyla hamdolsun şehrimizde üretim hiç kesintiye uğramadı. İhracatımızı bu yılın ilk dört ayında yüzde 46 artırarak, Türkiye ihracatında ilk 10'da yer almayı başardık. İnanıyorum ki, firmalarımızın bu üretim ve ihracat azmi şehrimizi çok daha güzel yarınlara ulaştıracaktır" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'nde detaylar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'nde detaylar belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: CoronaVac için üçüncü doz çalışmaları yapmak istiyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: CoronaVac için üçüncü doz çalışmaları yapmak istiyoruz
Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir
Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Antony Blinken Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Gülşen Murat Boz Hande Erçel Demet Evgar
Spor Ali Koç Ali Palabıyık Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KSO Başkanı Kütükcü'den Konyalı firmalara tebrik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 14:32:33. #1.14#

title