Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

01.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:00

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Mehmetçik için destek gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Malatya'da Soykan Meydanı'nda çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından İstiklal Marşı'nı okuyan gruba çevredeki vatandaşlar da eşlik etti. Daha sonra şehitler için dua etti.

Bir grubun oluşturduğu konvoy da Malatya Büyükşehir Belediyesi önünden İnönü Caddesi'ni takiben kent merkezine geldi.

Türk bayraklarıyla donatılan araçlardan oluşan konvoy, Fuzuli Caddesi ile Kanal Boyu Caddesi'nden geçerek 2. Ordu Komutanlığı önünde durdu.

Konvoya katılanlar, burada İstiklal Marşı'nı okudu.

Doğanşehir ilçesinde de vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine Türk bayrakları astı.

Doğanşehir Belediyesinden, "Gün bir beraber olma, kenetlenme ve tek yürek olma zamanıdır. Şehitlerimiz için ev ve iş yerlerinize şanlı Türk bayrağımızı asarak dünyaya bu aziz milletin bir ve beraber olduğu mesajı verelim." anonsu yapıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da vatandaşlar askerlere destek için bayraklarla süsledikleri araçlarıyla konvoy yaptı.

Abide Kavşağı'ndan Atatürk Bulvarı boyunca hareket eden araçlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'nden geçti.

Araçtakilerin ellerindeki bayrakları salladığı etkinlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerine destek sloganları atıldı.

Gaziantep

Gaziantep'te ise merkez Şahinbey Belediyesi, Mehmetçiğe destek için vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Esnaf iş yerlerini, vatandaşlar ise evlerini belediyenin dağıttığı bayraklarla süsledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlardan birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını isteyerek, "Gün her zamankinden sağduyulu olma, birlik ve beraberlik günüdür. Gün bir olma, iri olma, diri olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma günüdür. Mehmetçiklerimizin acısını derinden hissediyoruz ve asla unutmayacağız. Ancak onların anısını güçlü bir Türkiye olarak yaşatabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Afşin ilesinde vatandaşlar, Mehmetçiğe destek için bayraklarla yürüyüş düzenledi.



Afşin Belediyesi önünde, mahalle muhtarları öncülüğünde toplanan vatandaşlar, okunan duaların ardından dev Türk bayrağıyla Afşin İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüdü.

Yürüyüş esnasında tekbirler ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları atıldı.



Afşin İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar tarafından karşılanan grup, askerlerle kucaklaşarak güvenlik güçlerinin yanlarında olduğunu belirtti.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de tüm Afşin halkını kahraman ordunun yanında olduğunu vurgulayarak "Türk milletinin her ferdi gereğinde vatanı için canını verecek bir nefer, bir askerdir." dedi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlara destekten dolayı teşekkür eden Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar da böyle acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak "Ziyaretinizle varlığınızı yanımızda hissettirdiniz, bizlerinde her zaman sizlerin yanınızda olduğumuzu bilin. Bu şekilde gelmeniz bize güç kattı, yüreklendirdi. Hepinizin ayağınıza sağlık." diye konuştu.



Grup adına konuşan Alpaslan Mahallesi Muhtarı Aziz Kır ise içinde bulunan süreçte Mehmetçiklere desteklerini göstermek, onların yanında olmak istediklerini belirtti.



Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Güven, Yüzbaşı Çakar'a Türk bayrağı hediye etti.

Yürüyüşe, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP Afşin İlçe Başkanı Ersal Koç, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyaman

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan futbol maçında iki takım Mehmetçik için tek yürek olarak şehitleri andı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta Kahta 02 Spor ile Kilis Belediyespor arasında oynanan karşılaşma öncesinde sporcular "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankart açtı.

Oyuncalar daha sonra taraftarlarla beraber İstiklal Marşı okudu.

Maçta ise taraftarlar sık sık "Şehitler ölmez" sloganı attı.

İki tarafın kaptan ve başkanları, Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek, şehitlere dua etti.

Kaynak: AA