İSLAMABAD - Türkiye Maarif Vakfının Pakistan'daki öğrencilerinden uluslararası sınavda ülke birinciliği başarısı
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İSLAMABAD - Türkiye Maarif Vakfının Pakistan'daki öğrencilerinden uluslararası sınavda ülke birinciliği başarısı

İSLAMABAD - Türkiye Maarif Vakfının Pakistan'daki öğrencilerinden uluslararası sınavda ülke birinciliği başarısı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Pakistan'da bulunan "Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında" okuyan iki öğrenci, dünya genelinde yapılan "Cambridge A-Level" sınavlarında biyoloji ve sosyoloji alanında Pakistan birincisi oldu.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Pakistan'da bulunan "Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında" okuyan iki öğrenci, dünya genelinde yapılan "Cambridge A-Level" sınavlarında biyoloji ve sosyoloji alanında Pakistan birincisi oldu.

Pakistan'daki TMV yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları Lahor kampüsünde okuyan Meryem Asıf'ın sosyoloji, Amir Hamza'nın da biyoloji alanında ülke birincisi olarak Cambridge A Level sınavlarında "Üstün Başarılı Cambridge Öğrencisi" ödülüne layık görüldüklerini söyledi.

Yetkili, söz konusu sınavın bir nevi üniversiteye geçiş sınavı olduğunu ve öğrencilerin burada elde ettikleri dereceyle gerek Pakistan gerek yurt dışında Cambridge sisteminin kabul gördüğü üniversitelerde okuyabileceklerini ifade etti.

Bu başarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten yetkili, uzun yıllar sonra ilk kez bu seviyede bir Cambridge birinciliği çıkarıldığını ve eğitim kurumunun TMV'ye devrinin ardından okullardaki başarının gözle görünür oranda artmasının Pakistanlı yetkililer tarafından da takdirle karşılandığını aktardı.

TMV yetkilisi, başarılı öğrencilerin Türkiye'de yükseköğretimlerine devam etmeleri için vakıf olarak gerekli tüm desteklerin verileceğini ve Türkiye'deki eğitimlerinin ardından Pakistan'a dönerek kendi ülkelerine hizmet edebilecekleri fırsatların oluşturulacağını söyledi.

Öğrencilerden ve ailelerinden Türkiye'ye teşekkür

Söz konusu sınavda derece elde eden Meryem Asıf ve Amir Hamza da TMV'de aldıkları eğitimin bu başarıya ulaşmada çok önemli olduğunu vurguladı.

Her iki öğrenci de eğitim kurumunu Pakistan'da faaliyete geçirdiği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Öğrencilerin velileri de çocuklarının ulaştığı başarı dolayısıyla çok mutlu olduklarını ifade ederek yüksek kaliteli eğitim dolayısıyla TMV ve Türkiye'ye şükranlarını iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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