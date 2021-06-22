Türkiye Maarif Vakfı Köstence'de eğitime başlıyor
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Türkiye Maarif Vakfı Köstence'de eğitime başlıyor

Türkiye Maarif Vakfı Köstence'de eğitime başlıyor
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Maarif Vakfı, Romanya'nın başkenti Bükreş'ten sonra Köstence'de de eğitim faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor.

Türkiye Maarif Vakfı, Romanya'nın başkenti Bükreş'ten sonra Köstence'de de eğitim faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor.

Köstence'deki eski bir Yunan okulu binası, bugün gerçekleşen imza töreni ile Vakıf tarafından kiralandı.

Törene Köstence Meclisi Başkanı Mihai Lupu, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul, Türkiye Maarif Vakfı Romanya Direktörü Alparslan Ateş, Yunanistan Azınlık Vakfı Başkanı Anton Traian Antoniadis katıldı.

Ateş, imza töreni sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, binayı bu yıl anaokulu ve ilkokul olarak açmak için kiraladıklarını söyledi.

Okulu bu yıl faaliyete geçirmek istediklerini de belirten Ateş, aksi bir durum halinde gelecek eğitim-öğretim yılına hazır olacağını ifade etti.

Soydaşların yoğun olarak yaşadığı bölge olan Köstence'de okul açmaya hazırlanan Türkiye Maarif Vakfı, 2019 yılında Romanya'nın başkenti Bükreş'te eğitime başlamıştı.

Türkiye Maarif Vakfı Köstence'de eğitime başlıyor
Türkiye Maarif Vakfı Köstence'de eğitime başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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