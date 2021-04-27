Türkiye, Kuzey Makedonya ordusuna tank taşıyıcı hibe etti
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Türkiye, Kuzey Makedonya ordusuna tank taşıyıcı hibe etti

Anadolu Ajansı / Umeys Sulejman - Haberler | Güncel

Türk savunma sanayisinin yerli ve milli olanaklarla geliştirdiği tank taşıyıcı Kuzey Makedonya ordusuna teslim edildi.

Türk savunma sanayisinin yerli ve milli olanaklarla geliştirdiği tank taşıyıcı Kuzey Makedonya ordusuna teslim edildi.

Başkent Üsküp yakınlarındaki Petrovec belediyesinde bulunan Straşo Pincur Kışlası'nda düzenlenen törene, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök katıldı.

Bakan Şekerinska yaptığı konuşmada, son günlerde Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında savunma ve askeri destek alanında çok güçlü bir iş birliğine tanık olduklarını söyledi.

Bu iş birliğinin, uzun yıllar süren müttefiklik ve dostluk ile güçlü askeri-politik ittifakın üyeleri olarak bölgenin güvenliğini sağlama ve halklar arasında dostane ilişkileri sürdürme çabalarının sonucu olduğuna işaret eden Şekerinska, şöyle devam etti:

"Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ordumuza yıllardan beri vermiş olduğu desteğin bir parçası. Son yıllarda bu desteğin gerçekten daha yoğun hale geldiğini ve bunu daha görünür hale getirmeye çalıştığımızı görebilirsiniz. Hem Makedon hem de Türk vatandaşları bilsin ki savunma alanındaki mükemmel ilişkilerimiz için ciddi şekilde çalışıyoruz."

Tank taşıyıcısının önemli bir ekipman olduğunu aktaran Şekerinska, "Türkiye Cumhuriyeti'nde üretilen ve dostlarımızın savunma sanayisindeki gücünü de gösteren bu tank taşıyıcısı ile birçok birliğimizi ve kullandıkları ekipmanı eksiksiz, güvenli ve verimli şekilde taşınmasını sağlayacağız." dedi.

Büyükelçi Sekizkök de tarihten süzülüp gelen Türkiye ile Kuzey Makedonya kardeşliğini, dostluğunu ve askeri alanda var olan güçlü iş birliğini sergileyen bir devir teslim töreninde bulunduklarını ifade etti.

Kuzey Makedonya'yı Balkanlarda Türkiye için önemli bir ortak olarak gördüklerinin altını çizen Sekizkök, "Çok boyutlu ilişkilerimizi tüm alanlarda müşterek çabalarımızla ileriye taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kuzey Makedonya'nın NATO'ya dahil olmasıyla ülkeler arasındaki askeri iş birliğinin daha da güçleneceğine işaret eden Sekizkök, bu söylemi bugün yaptıkları gibi uygulamaya koyduklarını belirtti.

Savunma sanayisi alanındaki iş birliği imkanlarını ilerleyen dönemde azami şekilde değerlendirmeye devam edeceklerine dikkati çeken Sekizkök, Türkiye'nin askeri alandaki birikimi ile uluslararası marka değeri bulunan savunma sanayi sektöründeki tecrübesi ve kalitesini Kuzey Makedonya'ya aktararak müttefikine destek olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Türkiye, Kuzey Makedonya ordusuna tank taşıyıcı hibe etti
Türkiye, Kuzey Makedonya ordusuna tank taşıyıcı hibe etti
Türkiye, Kuzey Makedonya ordusuna tank taşıyıcı hibe etti
Türkiye, Kuzey Makedonya ordusuna tank taşıyıcı hibe etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Umeys Sulejman

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