Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda şampiyon Bağcılar'dan çıktı

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar Belediyesi sporcusu Emine Arslan, Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda rakiplerini eleyerek Türkiye şampiyonu oldu. 2021'i Dünya şampiyonu olarak bitiren Arslan, bu başarısıyla yeni yılın ilk şampiyonu oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Ordu'da düzenlenen ve 76 ilden 4 bin 300 sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda Bağcılar Belediyesi'nden Emine Arslan da yer aldı. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada Arslan, 52 kg Full Contact Büyük Bayanlar kategorisinde mücadele etti. Zorlu rakiplerini yenen Arslan, birinci olarak altın madalyayı elde etti.

Gençlere rol model oluyor

Türkiye Şampiyonluğu'nu kazanan Arslan'ı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bizi gururlandıran sporcumuzu yürekten kutluyorum. Emine kardeşimiz başarısıyla iyi bir kariyer yaparken kendinden küçük gençlere de rol model oluyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanındayız" dedi.

Bu yıl düzenlenen ilk turnuvada Türkiye şampiyonu olan Arslan, geçtiğimiz Ekim ayında İtalya'da gerçekleştirilen Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Dünya şampiyonu olmuştu.

Ordu'daki turnuva, 27 Ocak'ta sona erecek. - İSTANBUL