Adana'da 10.'su düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Birliği Buluşması başladı. "Mekan, sanat ve şehir" temalı, dönem başkanlığı devir teslim töreni etkinlikleri kapsamında Türkiye şehirlerinin kent estetiği ve sorunları görüşülecek.

Adana Kent Konseyleri Başkanı Ömer Güner Sazak, toplantının açılışında Adana Kent Konseyi'nin yürüttüğü faaliyetleri açısından yeni kurulan kent konseylerine göre önemli bir yol kat ettiklerini belirtti. Sazak, "Engelli meclisi, kadın meclisi, çocuk meclisi, gençlik meclisi ve son olarak da Türkiye'de ilk defa kurulan göç meclisine sahip bir kent konseyine sahibiz. En fazla göç alan illerden biriyiz, bu konsey sayesinde kentimize göçle gelen insanları Adana'ya kazandırmak, yaşam kalitesini artırmak, kente entegre etmek için önemli çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği 9. Dönem Başkanı Nuray Akçasoy'da, Birliğin en önemli çalışma alanlarından birinin, yeni kurulmuş ve sıfırdan kurulması gereken kent konseyleri için çaba göstermek olduğunu bunun yanında var olan kent konseylerinin nasıl daha iyi olacakları yönünde onlara danışma hizmeti verdiklerini ifade etti. Akçasoy, "Şunun altını çizmek isterim, kent konseylerinin genel yapısı gönüllülükten oluşur. Bu sacayağı aynı şekilde birliğimizde de böyle. Biz, birlik yönetme kurulu da tamamen gönüllülük esasıyla buradayız. Gönüllülükle yapılan işlerin amatörlükte yapılmış gibi çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kentlerine dokunmaya çalışan, kentlerin sorunlarına göz atmaya çalışan, bu sorunları hem yerel yöneticilere hem de kamuya iletmeye çalışan insan topluluklarından oluşuyor" diye konuştu.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Necati Binici ise eskiden ülkelerin şimdi şehirlerin yarışmaya başladığını söyledi. Binici, yarın yapılacak toplantılarda belediye başkanlarının da görüşlerinin kendileri için çok önemli bir yol gösterici olduğunu ifade etti.

Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Aslan'da, göçlerin neden olduğu etkiden bahsederek, ülkeye göçle gelen insanların kente daha iyi uyum sağlaması için ilk olarak Adana'da kurdukları göç meclisinin çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Kentlerin sorunlarının görüşüleceği etkinlikler 2 gün daha sürecek. - ADANA

Kaynak: İHA