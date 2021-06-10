Türkiye - İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye - İtalya maçı saat kaçta yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 A Grubu ilk maçında Roma'da İtalya'ya konuk oluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen şampiyonada, açılış maçı İtalya ile Türkiye arasında oynanacak. Peki , Türkiye - İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye - İtalya maçı saat kaçta yayınlanacak?

Türkiye - İtalya karşılaşması 11 Haziran Cuma günü (bugün) TSİ 22.00'da başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan mücadele TRT 1'den yayınlanacak.İki ülke arasında oynanan 8 maçta İtalya 5 kez kazanırken 3 maç berabere bitti.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 A Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran Cuma günü saat 21:00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milliler'in kupa yolundaki 1. sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.

EURO 2020 A GRUBU VE FİKSTÜR

1- TÜRKİYE

2- İtalya

3- İsviçre

4- Galler

16 Haziran 2021 Türkiye - Galler: 18.00 - Bakü

20 Haziran 2021 Türkiye - İsviçre: 18.00 - Bakü

TÜRKİYE EURO 2020 KADROSU

Kaleci:

Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Türkiye, 5. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde

Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. 1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.

2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Türk Milli Takımı, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı. Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.

Milli Takım , 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.