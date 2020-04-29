Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı, Ali Erbaş'ı eleştiren baroları kınadı
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Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı, Ali Erbaş'ı eleştiren baroları kınadı

Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı Okan Geçgel, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sözlerine karşın bazı baroların açıklamalarını kınadı.

29.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:07

Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı Okan Geçgel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın geçen hafta "Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi" konulu cuma hutbesinde yer alan sözleriyle ilgili Ankara ve İzmir barolarının yayınladığı açıklamayı kınadı. Geçgel'in yazılı açıklamasında şu sözler yer aldı:

''KENDİSİNE VERİLEN GÖREVİ YERİNE GETİRDİ''

''İslam neyi haram kıldıysa onda kötülük ve insana zarar, helal kıldığı şeylerde de temizlik ve insana fayda vardır" diyen, salgın hastalık sürecinde sağlık çalışanları ve hastalar için dua çağrısı yapan, "Ey insanlar sağlığımıza zarar veren şeylerden uzak duralım, çünkü bundan sadece bu kötülüğü işleyen ya da zararlı maddeyi kullanan kimse değil, sadece çevresindeki insanlar değil, binlerce kilometre uzakta olanlarda zarar görüyor" diyen, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor, lutiliği ve eşcinselliği de lanetliyor. Nedir bunun hikmeti; hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir" diye belirten Diyanet İşleri Başkanımız Prof.Dr. Sayın Ali Erbaş hocamız anayasal sınırlar içerisinde kendisine verilen görevi yerine getirmektedir. 24.04.2020 tarihli Cuma hutbesinde "kötülüklere karşı topyekün mücadele mesajı vermiş olup Diyanet İşleri Başkanı olması hasebiyle de İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları hakkında toplumu aydınlatma görevini yerine getirmiştir.''

Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı, Ali Erbaş'ı eleştiren baroları kınadı
Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı Okan Geçgel

''BAROLARIN İFADELERİ, ASIL KINANMASI GEREKENLERDİR''

''Bu konuşma üzerine Ankara Barosu 26.04.2020 tarihli yazısında, Diyanet İşleri Başkanı'nı halkın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef göstermekle itham etmiş, mezkûr metinde de Diyanet İşleri Başkanı özelinde İslamiyet hakkında aşağılayıcı ifadelerde bulunmuştur. Baroların kanunlarla kendilerine verilen görevleri yapmak yerine hali hazırda görevini yerine getirmek de olan Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın görev alanı içerisinde yapmış olduğu açıklamayı, tam da görevi gereği olan ifadelerini uygunsuz bir dile ile aşağılamaya yeltenen baroların ifadeleri asıl kınanması gereken ifadelerdir. Bir kimsenin bu ifadeleri kullanabilmesi için dogmatik bilgi ayrımını dahi yapamayacak, Kur'an hükümlerini Diyanet İşleri Başkanının kendi kendini ifade etmesi sanacak bilgi düzeyinde olması gerekir ki asıl kınanması gereken budur.''

''GÖREVİ, DİNİN GEREĞİNİ İFADE ETMEKTİR''

''633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 1. maddesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlerini bildirmiş olup, bu kanun uyarınca din konusunda toplumu aydınlatmak görevi diyanet işleri başkanlığına tevdii edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanı kimseyi kimseye hedef göstermemekte, İslam dininin gereğini ortaya koymaktadır. Dinin gereği ifade ettiği şekilde olduğu gibi, kendisinin görevi de dinin gereğini ifade etmektir. Diyanet İşleri Başkanının açıklamaları nedeni ile hele de o ifadelerle hedef gösterilmesi ise bir hukuk kurumu olan Barolara asla yakışmayan bir tutumdur.

Diyanet İşleri Başkanının ifadelerinde halkın bir kısmını hedef göstermekten değil ancak görevinin gereğini yerine getirmekten söz edilebilir. Bu açıklamaya karşın baronun açıklaması ve içeriği ise dini değerleri aşağılamaya yeltenen ve hem suç olan hem de kınanmayı hak eden bir tutumdur. İçerisinde bulunduğumuz salgın hastalık sürecinde bünyesinde bulunan avukatların sorunlarına eğilmek yerine kanuni olarak kendisine verilen görevi yerine getiren bir devlet adamına saldırılmasının takdirini de kamuoyuna bırakmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.''

Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı, Ali Erbaş'ı eleştiren baroları kınadı

Güncel Manşet

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