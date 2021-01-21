Türkiye ile sorunları çözemezsek mahkemeye başvururuz
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Türkiye ile sorunları çözemezsek mahkemeye başvururuz

21.01.2021 17:48 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:05
Türkiye ile sorunları çözemezsek mahkemeye başvururuz

Türkiye ile olan sorunlarını masaya yatırılabileceklerini söyleyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Sorunlar çözülebilir. Çözemezsek mahkemeye gideriz." ifadesinde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kanada merkezli Monocle dergisine verdiği mülakatta, Türkiye ile olan diplomatik ilişkilerine ilişkin bazı konu başlıklarına değindi.

ERDOĞAN'I HEP KONUŞMAYA TEŞVİK ETTİM

Geçen yıl Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilim üzerine açıklamada bulunan Miçotakis, "Ben Türkiye'ye hep dostluk eli uzattım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hep oturup temel görüş ayrılığımızı, yani deniz yetki alanları sınırlarının belirlenmesi konusunu konuşmaya teşvik ettim. Bu, on yıllar öncesine dayanan bir konu ama çözebiliriz. Çözemezsek Uluslararası Adalet Divanı'na gideriz. Uluslararası mahkemeler bunun için var" dedi.

"SORUNLAR TÜRKİYE'NİN AB İLE İLİŞKİSİNİ ETKİLİYOR"

Doğu Akdeniz'in stratejik önemini yeniden keşfettiklerini vurgulayan Miçotakis, "Bu sadece Yunanistan ve Kıbrıs değil, AB açısından da önem taşıyor. Türkiye ile anlaşmazlıklarımız Türkiye'nin AB ile ilişkilerini de etkiliyor" ifadesinde bulundu. Ülkesinin Doğu Akdeniz'de diplomatik, askeri ve ekonomik rolünü güçlendirdiğine dikkat çeken Miçotakis, "Yeni bir marka oluşturmak için çok iddialı bir strateji geliştirme sürecinde olduklarını" kaydetti.

Yunanistan ve Türkiye, 2016 yılında sonuçlanan istikşafi görüşmelerine 25 Ocak'ta yeniden başlanması kararı almıştı.

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