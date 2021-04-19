Türkiye ile Sierra Leone arasında dostluk köprüsü
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Türkiye ile Sierra Leone arasında dostluk köprüsü

Türkiye ile Sierra Leone arasında dostluk köprüsü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Batı Afrika'da Sierra Leone Devleti'nden gelen üst düzey yöneticilerini ilçede ağırladı.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Batı Afrika'da Sierra Leone Devleti'nden gelen üst düzey yöneticilerini ilçede ağırladı.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Batı Afrika Ülkesi Sierra Leone'dan Bakan Yardımcısı Rex Bhonapha, Ulaştırma ve Altyapı Direktörü Hindolo Shiaka ile beraberindeki heyeti, Altınova'da ağırladı. Görüşmede Başkan Oral, misafir devlet adamlarına Yalova ve Altınova hakkında bilgi verdi. Tarihi, sanayiyi, kültürü, doğası ve tarımıyla Yalova'nın çok özel bir bölge olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Oral, "Yalova'mız barındırdığı tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra stratejik konumu, tarım ve teknolojik sanayi yatırımları ile yıldızı parlayan şehirlerin başında geliyor. Ülkelerimiz arasında yapılan anlaşmalar ve işbirlikleri çerçevesinde ilişkilerimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Kaymakam Özyiğit ve Başkan Oral, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Sierra Leone Bakan Yardımcısı Rex Bhonapha, Ulaştırma ve Altyapı Direktörü Hindolo Shiaka ve beraberindeki heyete, Altınova'da yetişen kivi meyvesi ve Yalova'da özel olarak üretilen ipekböceği kozasından yapılan tablo ve Türk Çini Sanatının güzel bir örneği olan çini vazo hediye ettiler. - YALOVA

Türkiye ile Sierra Leone arasında dostluk köprüsü
Türkiye ile Sierra Leone arasında dostluk köprüsü
Türkiye ile Sierra Leone arasında dostluk köprüsü
Türkiye ile Sierra Leone arasında dostluk köprüsü
Türkiye ile Sierra Leone arasında dostluk köprüsü
Türkiye ile Sierra Leone arasında dostluk köprüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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