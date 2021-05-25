Türkiye Hindistan'a iki askeri kargo uçağı ile tıbbi yardım gönderdi
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Türkiye Hindistan'a iki askeri kargo uçağı ile tıbbi yardım gönderdi

Türkiye Hindistan'a iki askeri kargo uçağı ile tıbbi yardım gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni tip korona virüs salgınından etkilenen Hindistan'a 630 adet oksijen tüpü, 5 adet oksijen jeneratörü, 50 adet solunum cihazını götürmek üzere TSK'ya ait 2 adet A400M tipi askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı.

Yeni tip korona virüs salgınından etkilenen Hindistan'a 630 adet oksijen tüpü, 5 adet oksijen jeneratörü, 50 adet solunum cihazını götürmek üzere TSK'ya ait 2 adet A400M tipi askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı.

Türkiye, Covid-19'la mücadelesine destek amacıyla Hindistan'a Türk Kızılay tarafından hazırlanan 46 tonluk tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Hindistan Kızılhaçı'na gönderilecek toplam 4 milyon 368 bin 789 TL değerinde 630 adet oksijen tüpü, 5 adet oksijen jeneratörü, 50 adet solunum cihazından oluşan insani yardım paketi ve Türk Kızılay logosu bulunan tıbbi yardım kolileri, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi iki askeri kargo uçağına yüklendi. Yüklemenin tamamlandığı uçaklar Hindistan'ın başkenti Delhi'ye doğru havalandı.

Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, gönderilen yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık yardımı oksijen tüpleri, oksijen jeneratörleri, solunum cihazları ve ilaçlardan oluşmakta. Bu sağlık yardımının oluşması Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Dışişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımızın koordinasyonuyla birlikte gönderiyoruz. Göndermiş olduğumuz Hindistan gerek Balkan Savaşları sırasında, gerekse Kurtuluş Savaşı sırasında ülkemize yardımlar göndermiş ve mücadelede hep yanımızda olmuştur. Bugün de bizler aynı şekilde Hindistan'ın yanında olarak onlara yardım gönderiyoruz. İnşallah gidecek olan yardımlar pek çok insanın sağlığına kavuşmasına, pek çok insanın rahata ermesine vesile olacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'yle irtibata geçerek ihtiyacı bildirdiğini söyleyen Dr. Altan, "Bu ihtiyaç saymış olduğum bakanlıklar tarafından koordine edilmiş ve bağışçılarımız tarafından ürünler tedarik edilerek, Kızılay tarafından da sevkiyatı sağlanmıştır" diye konuştu.

(Muhammet Mücahit Dereli- Yunus Özkan - Mevlüt İşli/ İHA)

Türkiye Hindistan'a iki askeri kargo uçağı ile tıbbi yardım gönderdi
Türkiye Hindistan'a iki askeri kargo uçağı ile tıbbi yardım gönderdi
Türkiye Hindistan'a iki askeri kargo uçağı ile tıbbi yardım gönderdi
Türkiye Hindistan'a iki askeri kargo uçağı ile tıbbi yardım gönderdi
Türkiye Hindistan'a iki askeri kargo uçağı ile tıbbi yardım gönderdi
Türkiye Hindistan'a iki askeri kargo uçağı ile tıbbi yardım gönderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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