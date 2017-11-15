Türkiye-Gürcistan Diplomasi İlişkilerinin 25. Yıl Dönümü

Artvin'de, Türkiye-Gürcistan diplomasi ilişkilerinin 25. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Osmanlı Belgeleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı.



Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) ve Kutaisi Devlet Müzesi iş birliğinde, Nihat Gökyiğit Kültür Merkezi'nde organize edilen sergide, Kutaisi Devlet Müzesi'nde yer alan Osmanlı Devleti'ne ait belgelerin fotoğrafları sergilendi.



Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, burada yaptığı konuşmada, Türkiye-Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 25 yılda son derece iyi noktaya geldiğini söyledi.



İki ülke arasındaki ilişkilerin, Avrupa'ya hatta tüm dünyaya örnek olabilecek düzeyde olduğunu vurgulayan Mikatsadze, "Bu ilişkide Azeri kardeşlerimizi unutmak olmaz. Bir süre önce, tarihi bir proje diyebileceğimiz Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu'nun açılışı Cumhurbaşkanlarımızca yapıldı. Hep birlikte daha çok şey yapmalıyız ki bu proje iyi bir ekonomik getiri sağlasın." dedi.



Mikatsadze, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin Sarp Sınır Kapısı'nın açılışından daha eskiye dayandığına işaret ederek, "Bu iki millet tarihte ortak yaşamıştır. Birçok ortak kültürel benzerlikleri söz konusu. Bizlere düşen görev, bu tarihsel ve kültürel yakınlığı geliştirmek. Bu sergi ise ortak geçmişimizin bir kanıtı." diye konuştu.



AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki ise üniversite olarak iki ülke arasındaki ilişkiye katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.



Bu kapsamda Gürcistan'daki bazı üniversitelerle anlaşmaları, ilişkileri bulunduğunu anlatan Tilki, gelecek yıl Artvin'de Gürcistan ve Azerbaycan'ın dahil olduğu uluslararası sempozyum düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.



Tilki, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin Osmanlı Devleti'ne dayandığını vurgulayarak, "Bu ilişkilerin gelişmesine katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Gürcistan'ın en büyük ikinci devlet müzesi olan Kutaisi Devlet Müzesi'nin, Artvin'de önümüzdeki yıllarda kurulacak müzenin gelişimine katkı sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Açılışın ardından AÇÜ ile Kutaisi Devlet Müzesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde Kutaisi Devlet Müzesi, AÇÜ'de görev yapan araştırmacılara kapılarını açacak.



Programa, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, diğer ilgililer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Sergi, 17 Kasım Cuma gününe kadar gezilebilecek.