Türkiye geneli online deneme sınavları
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Türkiye geneli online deneme sınavları

Türkiye geneli online deneme sınavları
11.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:10

7 ve 11. Sınıflar Türkiye geneli online deneme sınavları yapılacak.

7 ve 11. Sınıflar Türkiye geneli online deneme sınavları yapılacak. 13 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan deneme sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler kayıtlarını ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Salgın sebebi ile öğrencilerin online eğitim sistemi ile evlerinde yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Mektebim Koleji Eğitim Koordinatörü Serdar Şeker, önümüzdeki sene LGS ve YKS sınavına hazırlanan öğrencilerin plan ve konsantrasyonlarını bozmadan çalışmalarına devam etmelerinin önemine dikkat çekti.

Mektebim Koleji olarak Türkiye genelinde tüm 7 ve 11. Sınıf öğrencilerini kapsayan ücretsiz online deneme sınavı hazırladıklarını ifade eden Serdar Şeker, iştirak etmek isteyen öğrencilerin en geç 12 Mayıs tarihine kadar basvuru.mektebimtv.com adresi üzerinden kayıt yaptırarak sınavına girebileceklerini bildirdi.

"AMACIMIZ DAHA ÇOK ÖĞRENCİYE DESTEK VEREBİLMEK"

'Çocuklar nerede, eğitim orada' sloganıyla geçtiğimiz haftalarda LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için Türkiye çapında online deneme sınavını başarıyla uyguladıklarını söyleyen Serdar Şeker şunları söyledi: "Bu sefer 'eğitimde zaman mekan sınırı yok' sloganıyla 7 ve 11 Sınıf Öğrencileri için de birer deneme sınavı hazırladık. Amacımız özellikle ülkemizin değişik bölgelerindeki dezavantajlı öğrenciler başta olmak üzere daha çok öğrenciye ulaşarak onlara gerçeğine benzer bir sınav tecrübesi yaşatabilmek. Sınav stratejilerini geliştirmek isteyen tüm öğrencilerin kendilerini test edebilecekleri çok önemli bir fırsat. Sınava hangi dersten başlanması gerektiği, eldeki sürenin doğru kullanılması, okuma hızının yeterli olup olmadığı gibi konuları önceden gerçeğine uygun bir şekilde yaşamış olacaklar. Öğrencilerimiz tecrübelerini artırabilmek için mümkün olduğunca fazla deneme sınavlarına girmelerini tavsiye ediyoruz. 7 ve 11. Sınıflar için uyguladığımız Türkiye Geneli Online Deneme Sınavlarının sonuçlarını 14 Mayıs tarihinde açıklayacak ve sınava giren öğrencilerimize SMS yoluyla bilgilendirme yapacağız."

(İHA)

Kaynak: İHA

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