Türkiye Gençlik Vakfı 3. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çanakkale İl Temsilciliği 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çanakkale İl Temsilciliği 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
ÇOMÜ Troya Kültür Merkezinde gerçekleştirilen genel kurula; Vali İlhami AKTAŞ, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, TÜGVA Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Beytullah Çüçen, TÜGVA İl Temsilcisi Zeynel Kılıç, STK'lar, kurum müdürleri, TÜGVA yöneticileri ve üyeleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Kuran-ı Kerim Tilavetinin ardından TÜGVA tanıtım filmi izlendi.
Genel Kurulda; AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, TÜGVA Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Beytullah Çüçen, önceki dönem TÜGVA İl Temsilcisi İsmail Demir ve TÜGVA İl Temsilcisi Zeynel Kılıç tarafından birer konuşma gerçekleştirildi.
Yapılan konuşmaların ardından TÜGVA il yürütme ve yönetim kurulu tanıtıldı.
TÜGVA İl Temsilciliği 3. Olağan Genel Kurulu, TÜGVA yetki belgesi, plaket ve teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: Habermetre