Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, terörle yoğun mücadele edildikçe ve halkın güveni arttıkça,yatırım, üretim, istihdamın da arttığını, ekonominin geliştiğini belirterek, "Bunun sonucunda da oluşan refah herkesin bölüştüğü bir refah oluyor." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile kente gelen Işık, Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve partililerce karşılandı.

Havaalanından cuma namazı için kent merkezindeki Ulu Cami'ye geçen Işık, daha sonra Muş Ticaret ve Sanayi Odasında kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarıyla düzenlenen "Milli İstihdam Seferberliği" toplantısına katıldı.

Başbakan Yardımcısı Işık, burada yaptığı konuşmada, bütün sistemlerin hedefinde insanların mutluluğunun yer aldığını, kendilerinin de en temel önceliklerinin insanları mutlu etmek olduğunu söyledi.

Bir iş bulmak, bir AŞ temin etmek, insanın akşam evine ekmek götürüyor olması kadar mutluluk verici bir şey olamayacağını belirten Işık, bu açıdan istihdamı bütün politikalarının temeline oturttuklarını, istihdam üretmeyen bir politikanın kendileri için bir itibarının bulunmadığını vurguladı.

"Türkiye çok önemli kazançlar elde etti"

Üretim yapılmasını sağlayan, insanların gelirlerini arttıran politikaların doğru politikalar olduğuna dikkati çeken Işık, şöyle devam etti:

"Bu açıdan 2002-2017 döneminde Türkiye çok önemli kazançlar elde etti. 2002 Türkiye'sini sizler, bu salonda bulunanlar biliyor. O dönemin karamsar tablosu geleceğe güvenle bakmayan tablo bugün pek çok sıkıntıyı aynı anda yaşamamıza rağmen geleceğe güvenle bakmamızı engelleyemiyor. Türkiye geleceğe güvenle bakıyor. Gezi olaylarını, 17/25 Aralık'ı, Kobani eylemlerini ve en son 15 Temmuz hain darbe girişimini hep birlikte bertaraf ettik. Şu anda bölgemizde o kadar büyük sorunlar var ki bütün bunlar Türkiye'nin 2017'de yüzde 7 civarında büyüme yakalamasını engelleyemedi. Böyle bir ülkede geleceğe güvenle bakılmaz mı? Bir ülkenin başına daha ne gelebilir. Bütün bunları atlatmamızın en temel nedeni birlik ve beraberliğimizdir. Milletimizin kadirşinaslığıdır. 'Ben merkezli' bir hayat anlayışı değil, 'biz merkezli' bir anlayışın bu milletin genlerinde var olmasıdır."

Milletlerin kalitesinin zor dönemlerde ortaya çıktığını, en zor dönemde bu milletin birbirine kenetlenmeyi her zaman olduğu gibi başardığını ve badireleri peş peşe atlattıklarını vurgulayan Işık, böylece büyümede dünya rekoru kırdıklarını ve yüzde 11 büyüme ile gelişmekte olan bütün ülkeleri geride bıraktıklarını anımsattı.

Son çeyreğin verilerinin de iyi geldiğini, bunun 4. çeyrek büyümesinin güzel olacağına da işaret ettiğini dile getiren Işık, yüzde 7 civarında bir oranla bu yılın büyümesini kapatacaklarını ve daha moralli bir şekilde 2018'e girdiklerini bildirdi.

"7 yılda 6,6 milyon yeni istihdam oluşturuldu"

Birinci istihdam seferberliğinde büyük bir başarının elde edildiğini ve 1,5 milyon yeni istihdamın oluşturulduğunu aktaran Işık, şunları kaydetti:

"2010'dan 2017 sonuna kadar 6,6 milyon yeni istihdam oluşturuldu. Bu rakam tüm AB'nin toplam istihdamından daha fazla. Bu dile kolay bir başarı. Ama bu istihdam özel sektörde oluştu. Bunu sizler oluşturdunuz. Bizim kalkınma modelimiz özel sektöre dayalıdır. Bir ülkenin müteşebbisi yoksa o ülkenin kalkınması için aracın motoru yok demektir. Müteşebbisi olmayan bir ülkenin kalkınma şansı yoktur. Onun için sizleri bu ülkenin kalkınmasının dinamosu olarak görüyoruz. Muş'taki başarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyoruz. Türkiye 5'incisi olmak büyük bir başarı."

İstihdam seferberliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir aşamaya girdiklerini ve pirim desteğini 12 aya çıkardıklarını belirten Işık, kadınların, gençlerin, engellilerin istihdamında da pirim desteğini 18 aya yükselttiklerini dile getirdi.

"Yaylalarla ilgili bir sıkıntı kalmıyor"

Işık, 3 ya da daha az kişi çalıştıranlara 12 ay süreyle "Bir ay siz bir ay biz ödeyelim" dediklerini, bunları daha fazla insanın iş bulmasını, evine AŞ ve mutluluk götürsün diye yaptıklarını vurgulayan Işık, 2017'de verilen 20 teşvik belgesiyle Muş'ta bin 57 kişinin istihdam edildiğini aktardı.

Bölgede yeni bir seferberlik başlattıklarını, Cazibe Merkezleri Programı'nın hayata geçtiğini, bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının imzalandığını anımsatan Işık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orada 6. bölgenin tüm teşvikleri olacak ve bunun üstüne enerji teşviği veriyoruz. Muş üretsin istiyoruz. 2 milyon 800 bin dönümden fazla ekilebilir alan var. Bu herkes için büyük bir nimet. Ama Allah bize nimeti değere dönüştürme sorumluluğu vermiş. Bu da aklımızı ve Allah'ın verdiği gücü kullanarak olur. Bu yıl yaylalarla ilgili hiçbir sınırlama kalmıyor. Benim arzum Muş küçükbaş hayvan varlığını 2 milyonun üzerine çıkarması. Tarım ve hayvancılık kentin kalkınmasında önemli bir güç. Tarıma hayvancılığa dayalı sanayi Muş için önemlidir. Muş bir eğitim kenti oldu. Üniversitesiyle bölgede adından söz edilen bir kent haline geldi. Tabiat var ama bu güzelliğin yıllar içinde biriktirdiği bir tarih var. Şimdi bu tarih ortaya çıkıyor."

Işık, Muş'un sadece tarım ve hayvancılıkla değil aynı zamanda turizmle de gündeme gelmesini istediklerini belirterek, kenti her yönüyle bir cazibe merkezi haline getirebileceklerini, bunun için en önemli konunun birlik ve beraberlik olduğunu ifade etti.

"Bölgeden terörün gölgesi çekilmeye başladığında nasıl bir hareketlenme olduğunu gördünüz." diyen Başbakan Yardımcısı Işık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölgenin bugüne kadar gelişiminin Türkiye'deki gelişimin gerisine düşmesinin nedeni bölgede terörün insanlara huzur vermemesi, yatırım yapmak isteyenlerin güven duymaması. Terörle yoğun mücadele edildikçe, halkın güveni arttıkça yatırım, üretim, istihdam artıyor, ekonomi gelişiyor bunun sonucunda da oluşan refah herkesin bölüştüğü bir refah oluyor. Önümüzdeki süreç çok daha iyi olacak. Bölge olarak daha güzel günler göreceğiz. Hiç kimsenin moralinizi bozmasına izin vermeyin. Yarın bugünden daha güzel olacak. Geleceğimiz aydınlıktır, çünkü biz birlik ve beraberliğin kıymetini biliyoruz. İki manşetle hükümetlerin devrildiği bir Türkiye yok artık. Artık istikrarın, birlik ve beraberliğin kıymetini bilen bir anlayışın Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini bilen insanlar olarak geleceğe daha ümitle bakıyoruz."

Toplantıda Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Cengiz de birer konuşma yaptı.

Bakan Işık, daha sonra AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.